11月24日一分鐘強弱勢股

11月24日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

譁裕(3419)

10.00

搭低軌衛星題材，加上新產能加入，關禁閉期間股價照漲

均豪(5443)

10.00

半導體設備進入高速成長階段，2022年比重上看五成

環天科(3499)

10.00

GPS追蹤器產品新訂單到手，預計明年可望放量出貨

利機(3444)

10.00

低溫燒結銀膠導入第三代半導體並開始出貨陸廠，前景看好

力肯(1570)

9.98

受惠美國房市需求，接單量回溫，全年營收挑戰近4年新高

亞信(3169)

9.98

元宇宙題材再度發威，本土法人力挺下，股價24日締造新高

海光(2038)

9.97

歲末年終，營造工地進入趕工高峰，鋼筋市場量價齊揚

台勝科(3532)

9.95

晶圓代工廠持續擴增產能，2023年矽晶圓市場缺口將達高峰

凱美(2375)

9.95

今年前三季獲利賺贏過去兩年，集團作帳行情陸續開跑

合一(4743)

9.93

冬季疫情反撲及作夢行情啟動，外資終止連3日賣超

製表：柯宗沅

11月24日一分鐘弱勢股

公司

跌幅

弱勢原因

VHQ-KY(4803)

9.94

淨值轉為負數，預計12月27日下櫃，股價已跌至個位數

億光(2393)

5.76

遭外資大舉提款，近7日合計大賣1.19萬張，回測半年線

元禎(1725)

5.43

早盤觸及歷史高點後，落袋為安心態漸濃，股價開高走低

事欣科(4916)

5.21

技術面上出現空頭吞噬型態後，短線轉空，跌破10日均線

力旺(3529)

4.87

美國科技股疲軟拖累電子族群，高價集團成為法人提款焦點

中華化(1727)

4.59

早盤短暫攻上前高附近，引發獲利了結賣壓出籠，由紅翻黑

東哥遊艇(8478)

4.46

11月以來股價大漲逾三成，技術指標面臨高檔過熱修正壓力

佳能(2374)

4.33

外資連4日賣超合計近5千張，股價量縮價跌，拉出長上影線

華景電(6788)

4.02

台積電短線震盪，周邊概念股同步拉回，回測季線支撐

譜瑞-KY(4966)

4.00

高價集團強漲一波後，漲勢暫歇，成功守穩2千元整數關卡

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組