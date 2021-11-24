11月24日一分鐘強弱勢股
11月24日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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譁裕(3419)
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10.00
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搭低軌衛星題材，加上新產能加入，關禁閉期間股價照漲
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均豪(5443)
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10.00
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半導體設備進入高速成長階段，2022年比重上看五成
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環天科(3499)
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10.00
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GPS追蹤器產品新訂單到手，預計明年可望放量出貨
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利機(3444)
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10.00
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低溫燒結銀膠導入第三代半導體並開始出貨陸廠，前景看好
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力肯(1570)
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9.98
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受惠美國房市需求，接單量回溫，全年營收挑戰近4年新高
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亞信(3169)
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9.98
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元宇宙題材再度發威，本土法人力挺下，股價24日締造新高
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海光(2038)
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9.97
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歲末年終，營造工地進入趕工高峰，鋼筋市場量價齊揚
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台勝科(3532)
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9.95
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晶圓代工廠持續擴增產能，2023年矽晶圓市場缺口將達高峰
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凱美(2375)
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9.95
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今年前三季獲利賺贏過去兩年，集團作帳行情陸續開跑
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合一(4743)
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9.93
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冬季疫情反撲及作夢行情啟動，外資終止連3日賣超
製表：柯宗沅
11月24日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅
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弱勢原因
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VHQ-KY(4803)
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9.94
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淨值轉為負數，預計12月27日下櫃，股價已跌至個位數
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億光(2393)
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5.76
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遭外資大舉提款，近7日合計大賣1.19萬張，回測半年線
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元禎(1725)
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5.43
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早盤觸及歷史高點後，落袋為安心態漸濃，股價開高走低
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事欣科(4916)
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5.21
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技術面上出現空頭吞噬型態後，短線轉空，跌破10日均線
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力旺(3529)
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4.87
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美國科技股疲軟拖累電子族群，高價集團成為法人提款焦點
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中華化(1727)
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4.59
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早盤短暫攻上前高附近，引發獲利了結賣壓出籠，由紅翻黑
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東哥遊艇(8478)
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4.46
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11月以來股價大漲逾三成，技術指標面臨高檔過熱修正壓力
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佳能(2374)
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4.33
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外資連4日賣超合計近5千張，股價量縮價跌，拉出長上影線
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華景電(6788)
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4.02
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台積電短線震盪，周邊概念股同步拉回，回測季線支撐
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譜瑞-KY(4966)
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4.00
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高價集團強漲一波後，漲勢暫歇，成功守穩2千元整數關卡
製表：柯宗沅
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