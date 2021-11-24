CCL落後補漲股 外資看好台燿、聯茂

台燿（6274）、聯茂（6213）股價經過一段時間沉潛，在CCL族群中表現落後，里昂證券最新認為，台燿毛利率出現回溫契機，且目前評價相當低廉，有投資吸引力，維持「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價122元，另給予聯茂「優於大盤」投資評等。

里昂說明，台燿受到原物料漲價與晶片缺落的間接影響，毛利率表現相當不如意，不過，這個情況在2022年上半年可望逐漸緩解。進入2022年下半年，隨伺服器升級周期來臨，加上400G交換機放量出貨，研判台燿毛利率屆時將重新開啟復甦之路。

綜合考量台燿擁有來自伺服器、交換機強勁需求，5G基地台也有潛在訂單，產能利用率接近全滿，里昂認為，台燿接下來需要擴產以支撐營收與獲利增長；看好股價即將迎來重新評價（re-rating）行情。

里昂證券另針對聯茂指出，聯茂在伺服器CCL具備高度專業與經驗，不論是在英特爾或超微（AMD）的市占都很高，成功搭上伺服器CCL升級趨勢，營運即將透出曙光，現在正是黎明前的黑暗（Pain before gain），給予「優於大盤」投資評等，賦予140元推測合理股價。

此外，聯茂還享有5G基地台復甦的潛在推升空間，於車用領域產品組合更佳，BT載板用的CCL需求勁揚也提供毛利向上驅動力。

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