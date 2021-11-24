11/24盤前掃描｜低接買盤進場 鋼鐵股回神

本日重要投資情報：（1）元宇宙「後起之秀」 LED點火8檔受注目；（2）大陸新規禁數據出境 恐衝擊航運 ；（3）矽晶圓產業 超級週期來了；（4）美股｜科技股續挫 台積ADR跌2.72%。



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低接買盤進場 鋼鐵股回神

台股23日湧現獲利了結賣壓，指數大跌百點，上市類股中僅有鋼鐵族群逆勢上漲逾1％，扮演穩盤要角。法人指出，指數拉回整理，多方資金轉進低基期個股，維繫補漲行情…閱讀全文

美股｜科技股續挫 台積ADR跌2.72%

美債殖利率急漲，美股23日走勢分歧，金融股氣勢如虹，道瓊漲近200點，科技股、晶片股普遍走軟，那斯達克指數連二跌，台積電跌2.72%。油價持續攀升，助攻能源股漲勢…閱讀全文

落實居住正義 各縣市表態跟進囤房稅

為落實居住正義，地方縣市動起來了！財政部23日找來房價顯著波動縣市包括六都及新竹縣市稅捐處開會，建議適度採用房屋稅差別稅率（即囤房稅）。其中，新北市、桃園市、台中市、高雄市等四都與新竹縣市皆在會中表態…閱讀全文

11千金落難 法人大提款

美國聯準會（FED）主席鮑爾續任，市場解讀將加速升息，造成美科技股疲軟，台股高價股以電子股居多，23日成為法人提款焦點，千金夢碎…閱讀全文

元宇宙「後起之秀」 LED點火8檔受注目

LED封裝大廠億光（2393）搶進元宇宙，VR／AR新案明年有望「試水溫」，激勵23日漲停，LED族群早盤大展補漲氣勢；惟前波領頭羊卻「失寵」，鈺創（5351）出關日跌停，位速（3508）、宏達電（2498）跌逾9％…閱讀全文

大陸新規禁數據出境 恐衝擊航運

大陸《個人信息保護法》11月1日生效，雖然沒有關於運輸數據的具體規範準則，但中國一些供應商已停止向外國公司提供航運相關的數據訊息…閱讀全文

矽晶圓產業 超級週期來了

半導體晶圓廠資本支出外溢效應發酵，外資相繼調升台積電2021～2023年合計資本支出預估達1,080至1,120億美元後，凱基投顧指出，矽晶圓供需吃緊，漲價趨勢至少延續到2024年，新一輪新建矽晶圓產能已然展開…閱讀全文