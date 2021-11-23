低接買盤進場 鋼鐵股回神

台股23日湧現獲利了結賣壓，指數大跌百點，上市類股中僅有鋼鐵族群逆勢上漲逾1％，扮演穩盤要角。法人指出，指數拉回整理，多方資金轉進低基期個股，維繫補漲行情，且國際鋼價跌勢趨緩，加上美國基建需求支撐，對鋼鐵長線需求正向看待，吸引低接買盤進場。

美總統拜登22日宣布聯準會主席將由鮑爾連任，引發市場擔憂提前升息的可能性，導致連日走強的電子股重挫，大盤類股輪漲氣勢熄火，19大類股普遍收跌，鋼鐵族群一枝獨秀，上漲1.49％，中鴻、威致、長榮鋼、燁輝、大成鋼五檔漲幅逾2％，表現逆勢抗跌。

萬寶投顧總經理蔡明彰指出，美國通過1.2兆元基礎建設，鐵路交通為重要一環，加上中國大陸黑色系期貨大漲，為支撐鋼鐵族群走揚的兩大因素。尤其短線作夢行情過熱，隨著美科技股率先修正，顯示出目前估值偏高的台電子股將面臨調節壓力，具低基期，低本益比的傳產族群成為盤面避風港。

蔡明彰分析，中國大陸房地產與鋼鐵原物料走勢呈正相關，先前因恒大地產事件爆發，對陸房市造成不小壓力，23日陸股相關集團股大漲，多少對於市場信心有提振效果，且後續美國將接連公布核心PCE及Fed會議紀錄，近期仍以低估值、獲利穩健個股為多方關注目標。

針對鋼鐵產業表現，群益投顧董事長蔡明彥認為，以長期來看，美國基建法案通過將帶動長期用鋼需求增加，後疫情時代下的經濟復甦潮，也會進一步推升消費性鋼鐵需求。不過，目前仍有中國大陸限電政策，以及經濟體質調整，預期對鋼鐵產出及經濟成長帶動的用鋼需求造成負面影響。

由於鋼市多空訊息紛雜，三大法人對鋼鐵族群大多呈反向調節態度，23日僅加碼中鴻達7,057張，外資連兩日買超，力挺股價上漲5.39％，領漲鋼鐵族群。