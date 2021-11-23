11月23日一分鐘強弱勢股

11月23日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

泰碩(3338)

10.00

車用中控平台散熱模組傳取得陸電動車大廠訂單，連兩日亮燈漲停

迅杰(6243)

10.00

電競周邊MCU、商用筆電市場需求暢旺，明年Q1醞釀漲價

億光(2393)

9.98

今年獲利挑戰7年新高，與多家客戶布局元宇宙新應用，多方買盤卡位

元禎(1725)

9.95

特化族群重啟吸金動能，股價帶量站回五日均線，KD交叉向上

康聯訊(3672)

9.95

第3季獲利耀眼，外資連兩日加碼，技術面偏多，一舉登上30元大關

萬泰科(6190)

9.90

法說報喜，美基建、元宇宙、星鏈計畫成三大動能，明年業績看旺

中華化(1727)

9.88

電子級硫酸新產能挹注營收，股價短線整理，吸引低接買盤關愛

建碁(3046)

9.88

獲美大型獨立充電樁服務商訂單，外資連日加碼，飆4根漲停

立碁(8111)

6.68

成功切入元宇宙商機，光學模組產品進入驗證階段，拚明後年量產

佳能(2374)

5.53

子公司VR 鏡頭打入宏達電供應鏈，影像感測產品明年成出貨主力

製表：陳昱光

11月23日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

鈺創(5351)

10.00

元宇宙題材熄火，外資大砍5,733張，股價失守百元大關

建達 (6118)

9.95

市場追高意願不足，了結賣壓出籠，KD指標高檔交叉向下

揚智 (3041)

9.92

買盤撤出低軌衛星題材股，外資反手賣超，股價苦吞跌停

事欣科(4916)

9.91

作夢行情暫歇，低軌衛星族群同步下殺，三大法人高檔減碼

中揚光(6668)

9.61

光學族群漲勢未能延續，Q3虧損擴大，外資連六日賣超

宏達電(2498)

9.57

元宇宙資金轉向，高檔了結賣壓沉重，回測月線支撐力道

驊訊(6237)

9.50

高本益比股面臨調節壓力，股價帶量走跌，吞噬前波跳漲缺口

嘉晶(3016)

9.06

多方搶攻力道薄弱，股價終止連六漲，外資逆勢承接3,943張

先進光(3362)

7.13

光學族群湧現獲利賣壓，失守80元整數關卡，面臨半年線保衛戰

宏觀(6568)

6.92

向上挑戰400元大關失利，股價連兩日修正，KD指標交叉下彎

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組