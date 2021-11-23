11月23日一分鐘強弱勢股
11月23日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
泰碩(3338)
|
10.00
|
車用中控平台散熱模組傳取得陸電動車大廠訂單，連兩日亮燈漲停
|
迅杰(6243)
|
10.00
|
電競周邊MCU、商用筆電市場需求暢旺，明年Q1醞釀漲價
|
億光(2393)
|
9.98
|
今年獲利挑戰7年新高，與多家客戶布局元宇宙新應用，多方買盤卡位
|
元禎(1725)
|
9.95
|
特化族群重啟吸金動能，股價帶量站回五日均線，KD交叉向上
|
康聯訊(3672)
|
9.95
|
第3季獲利耀眼，外資連兩日加碼，技術面偏多，一舉登上30元大關
|
萬泰科(6190)
|
9.90
|
法說報喜，美基建、元宇宙、星鏈計畫成三大動能，明年業績看旺
|
中華化(1727)
|
9.88
|
電子級硫酸新產能挹注營收，股價短線整理，吸引低接買盤關愛
|
建碁(3046)
|
9.88
|
獲美大型獨立充電樁服務商訂單，外資連日加碼，飆4根漲停
|
立碁(8111)
|
6.68
|
成功切入元宇宙商機，光學模組產品進入驗證階段，拚明後年量產
|
佳能(2374)
|
5.53
|
子公司VR 鏡頭打入宏達電供應鏈，影像感測產品明年成出貨主力
製表：陳昱光
11月23日一分鐘弱勢股
|
名稱
|
跌幅(%)
|
弱勢原因
|
鈺創(5351)
|
10.00
|
元宇宙題材熄火，外資大砍5,733張，股價失守百元大關
|
建達 (6118)
|
9.95
|
市場追高意願不足，了結賣壓出籠，KD指標高檔交叉向下
|
揚智 (3041)
|
9.92
|
買盤撤出低軌衛星題材股，外資反手賣超，股價苦吞跌停
|
事欣科(4916)
|
9.91
|
作夢行情暫歇，低軌衛星族群同步下殺，三大法人高檔減碼
|
中揚光(6668)
|
9.61
|
光學族群漲勢未能延續，Q3虧損擴大，外資連六日賣超
|
宏達電(2498)
|
9.57
|
元宇宙資金轉向，高檔了結賣壓沉重，回測月線支撐力道
|
驊訊(6237)
|
9.50
|
高本益比股面臨調節壓力，股價帶量走跌，吞噬前波跳漲缺口
|
嘉晶(3016)
|
9.06
|
多方搶攻力道薄弱，股價終止連六漲，外資逆勢承接3,943張
|
先進光(3362)
|
7.13
|
光學族群湧現獲利賣壓，失守80元整數關卡，面臨半年線保衛戰
|
宏觀(6568)
|
6.92
|
向上挑戰400元大關失利，股價連兩日修正，KD指標交叉下彎
製表：陳昱光
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!