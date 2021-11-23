券商前10月賺883.8億 較去年同期翻倍

證交所今（23）日公布10月全體證券商稅後淨利59.37億元，較9月小幅成長4.76億元、增幅8.72％，累計前10月全體證券商稅後淨利883.81億元，較去年同期成長477.04億元，成長幅度高達117.28％，等於是較去年同期獲利翻倍。

證交所指出，10月大盤總成交值約5.901兆元，較9月減少1.58％，使證券商經紀手續費收入較減少；10月自營證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利成長9.71億元，成長幅度443.38％。

另外，10月全體證券商包銷證券報酬較9月減少，因此，證券商承銷業務淨利較9月衰退0.99億元，減幅18.07％，整體而言，10月全體證券商稅後淨利59.37億元，較9月成長4.76億元，月增幅8.72。

證交所並表示，累計今年前10月證券商經紀手續費收入，因大盤總成交值成長而較去年同期增加76.8％，另今年截至10月加權股價指數上漲幅度較去年同期上漲幅度大，使自營業務淨利較去年同期成長172.68億元，激增281.83％，承銷業務淨利亦較去年同期成長15.61億元，增幅55.37％，全體證券商稅後淨利883.81億元，較去年同期成長477.04億元，年增達117.28％。

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