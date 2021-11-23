半導體+元宇宙挹注 億光等4檔LED放光芒

LED族群展現補漲氣勢，光磊（2340）轉型感測半導體，更名新股將於12月29日上市交易；億光（2393）切入元宇宙，紅外線LED加上感測器明年開始交貨，應用在穿戴裝置上，可望挹注業績，兩大廠早盤十點以前亮燈漲停，逾萬張漲停排隊買單高掛，剽悍的漲勢引領LED族群向上比價。

LED廠今年前三季財報亮麗，赤字財報不復見，至少十家LED廠前三季獲利已經賺贏去年，且在多年布局轉型之下，陸續開花結果，除了mini LED供應鏈獲利大補之外，朝車用、半導體、UV LED等轉型的LED封裝廠也將在今、明年開始收割轉型成果。

光磊（台亞半導體）不僅團隊換血，掃除市場派的勢力，第三季交出亮麗財報，加上市場盛傳台亞將與大股東日亞化切入第三代半導體，激勵光磊股價狂飆，今（23）日早早漲停鎖死，股價續創波段新高紀錄，順利擠入中價位之林。

光磊剽悍的表現，掀起LED族群比價效應，LED封裝龍頭億光挾其LED每股獲利王的氣勢，早盤在切入元宇宙的利多激勵下，也展現補漲力道，第一盤以跳空開高展現企圖心，截至10點鐘為止，漲停排隊買單超過1萬張。

早盤跟進上漲的LED股，包括切入元宇宙的立碁（8111），今年第四季有業外挹注，每股盈餘至少3.5元，登上歷史新高紀錄，成為第一家獲利登頂的LED廠。

此外，即將召開法說會的鼎元（2426）亦掀起比價效應，盤中一度大漲9％。