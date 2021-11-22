11月22日一分鐘強弱勢股
11月22日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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台勝科(3532)
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9.95
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斥資282.6億元，於台塑工業園區擴建12吋矽晶圓廠
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十銓(4967)
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9.95
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美光大漲帶動，十銓也預期第4季營運將擺脫第3季低潮
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威剛(3260)
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9.94
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記憶體市場修正完畢，DDR5傳出缺貨，搭配美光股價大漲
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泰碩(3338)
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9.91
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打入大陸電動車龍頭廠供應鏈，供貨中控平台散熱模組
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事欣科(4916)
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9.89
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第4季營收可望先蹲後跳、帶動整體營運優於第3季
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高端疫苗(6547)
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9.88
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取得澳洲審查資格認定批准，可送件申請新冠疫苗緊急授權
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亞信(3169)
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9.21
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衝刺工業物聯網市場，乙太網路晶片整合至機器手臂市場
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南亞科(2408)
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8.33
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外資點名DRAM是元宇宙發展不可或缺的一環，市況好轉
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譁裕(3419)
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7.82
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切進美系低軌道衛星客戶，共同開發地面接收使用的天線
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玉晶光(3406)
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7.07
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元宙題材夯，外資在最新出爐的報告中同步點名看好玉晶光
製表：王淑以
11月22日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅
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弱勢因素
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康控-KY(4943)
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9.96
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第3季認列減損26.3億元，EPS-17.49元，跌停尚未打開
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VHQ-KY(4803)
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9.88
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將下櫃，VHQ-KY 10月每股虧損3.11元
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興勤(2428)
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9.87
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進入淡季，10月營收跌破6億元，並月減9.29%
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順藥(6535)
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5.97
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長效止痛劑獲日本劑型專利 泰、馬最快年底上市，利多出盡
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隴華(2424)
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5.33
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營運低迷，10月營收月減37.07%，連2個月衰退
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偉詮電(2436)
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5.16
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訂單目前已一路至少滿到2022年上半年，但漲多修正
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佳能(2374)
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5.02
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22日舉辦法說會，早盤波動劇烈，佳能看好AI及車載鏡頭
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宏亞(1236)
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4.91
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藥華藥拿到美國藥證，宏亞持0.83%而受惠，惟漲多修正
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昇達科(3491)
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3.89
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為低軌道衛星題材的飆股，漲多進入震盪整理期
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長榮航(2618)
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2.94
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貨運將再創高，空運有復航想像題材，但漲多回檔
製表：王淑以
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