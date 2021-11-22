11月22日一分鐘強弱勢股

11月22日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

台勝科(3532)

9.95

斥資282.6億元，於台塑工業園區擴建12吋矽晶圓廠

十銓(4967)

9.95

美光大漲帶動，十銓也預期第4季營運將擺脫第3季低潮

威剛(3260)

9.94

記憶體市場修正完畢，DDR5傳出缺貨，搭配美光股價大漲

泰碩(3338)

9.91

打入大陸電動車龍頭廠供應鏈，供貨中控平台散熱模組

事欣科(4916)

9.89

第4季營收可望先蹲後跳、帶動整體營運優於第3季

高端疫苗(6547)

9.88

取得澳洲審查資格認定批准，可送件申請新冠疫苗緊急授權

亞信(3169)

9.21

衝刺工業物聯網市場，乙太網路晶片整合至機器手臂市場

南亞科(2408)

8.33

外資點名DRAM是元宇宙發展不可或缺的一環，市況好轉

譁裕(3419)

7.82

切進美系低軌道衛星客戶，共同開發地面接收使用的天線

玉晶光(3406)

7.07

元宙題材夯，外資在最新出爐的報告中同步點名看好玉晶光

製表：王淑以

11月22日一分鐘弱勢股

公司

跌幅

弱勢因素

康控-KY(4943)

9.96

第3季認列減損26.3億元，EPS-17.49元，跌停尚未打開

VHQ-KY(4803)

9.88

將下櫃，VHQ-KY 10月每股虧損3.11元

興勤(2428)

9.87

進入淡季，10月營收跌破6億元，並月減9.29%

順藥(6535)

5.97

長效止痛劑獲日本劑型專利 泰、馬最快年底上市，利多出盡

隴華(2424)

5.33

營運低迷，10月營收月減37.07%，連2個月衰退

偉詮電(2436)

5.16

訂單目前已一路至少滿到2022年上半年，但漲多修正

佳能(2374)

5.02

22日舉辦法說會，早盤波動劇烈，佳能看好AI及車載鏡頭

宏亞(1236)

4.91

藥華藥拿到美國藥證，宏亞持0.83%而受惠，惟漲多修正

昇達科(3491)

3.89

為低軌道衛星題材的飆股，漲多進入震盪整理期

長榮航(2618)

2.94

貨運將再創高，空運有復航想像題材，但漲多回檔

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組