11/22盤中焦點股 重點摘要

今（11/22）日熱門焦點股如下：

（1）美光大漲 南亞科、華邦電、旺宏與威剛等同High

美國記憶體大廠美光(Micron Technology)在分析師看好記憶體產業改善，股價大漲7.8%，帶動台記憶體廠飆漲，南亞科(2408)大漲逾8%領軍，華邦電(2344)、旺宏(2337)等製造廠全面上攻，下游模組廠威剛(3260)盤中股價漲停。

外電報導，Evercore ISI分析師19日將美光列入首選名單，主要看好超大型(hyperscale)數據中心的資本支出可望於今年底前改善，且因元宇宙(metaverse)將受惠，指若缺少DRAM、高效能運算無法執行。

Evercore ISI分析師表示，趨勢顯然已在改變，市場對於明年上半的記憶體價格跌勢變得較不悲觀、估計價格屆時有望觸底，預估美光財報表現有望在12-2月或3-5月當季觸底，將視供給短缺市況而定。美光股價飆上將近五個月新高；大漲7.8%、收83.03美元。

南亞科總經理李培瑛表示，DRAM市場短期供需不平衡，第4季將步入修正期，不過因供應商庫存量都很低，市場還是有不錯需求，第4季應不會大幅度修正，將落至介於第2季至第3季之間的水準。

南亞科2021年10月合併營收72.05億元，降至今年4月以來，也是近7月低點；隨著傳統旺季已過，且市場變數增多，公司看第4季DRAM產業將步入修正期。南亞科業績表現將比上季下滑。

針對一家美系外資的DRAM進入寒冬的說法，總經理李培瑛於日前法說會表示，DRAM在需求端主要市場還是穩健，供應商庫存也仍偏低，市況修正是短期、不會是長期修正，修正幅度也不會太深，預計明年首季可能回穩也可能續修正。

隨著OEM需求回溫，威剛(3260)10月合併營收月增3.71%達33.22億元，且年增14.94%；今年1-10月合併營收327.28億元，年增25.12%，並已超越去年全年營收。威剛看旺明年DRAM市場，預期DRAM現貨價在第四季已近低點。

威剛表示，雖然半導體零組件缺料干擾供應鏈秩序，但上游庫存與終端需求仍相當健康，伴隨新一代處理器正式上市，以及商用電腦需求回籠，加上電競與挖礦風潮持續席捲全球，5G應用、資料中心擴建、AIOT、車電及Win 11對電腦運算效能需求提升，都需增加單機的DRAM容量因應，因此明年DRAM需求仍相當好，沒有供過於求的問題。同時，也預期DRAM現貨價在第四季已近低點，合約價只剩小幅的跌價空間，DRAM產業將靜待明年上半年需求再度大幅增加。（時報資訊 沈培華）

（2）潘健成：快閃記憶體需求看不到天花板 群聯按讚

NAND Flash控制IC廠群聯執行長潘健成指出，市場對於快閃記憶體需求走跌態勢太過悲觀，從當前來看，2022年快閃記憶體整體市場容量需求將會再成長1.5～1.8倍，預期群聯最快2022年上半年庫存將會不足以因應市場需求，未來針對5G、電動車等新興應用，快閃記憶體容量需求將看不到天花板。

消息面激勵群聯股周一（11/22）開高走高，迄上午11：01的市價暫報428元，大漲3.26%，表現不錯。

群聯21日舉行5期研發大樓啟用暨廠區附屬停車塔上樑典禮。執行長潘健成指出，群聯研發人才未來再增加1,000名至3,000名，且除了新設立的台南研發據點之外，近期將會在高雄增設辦公室，吸納不同區域人才。

對於2022年NAND Flash市場前景，潘健成指出，從當前狀況來看，2022年NAND Flash晶圓及控制IC供需比例嚴重失衡，預期2022年NAND Flash總容量需求將會成長1.5～1.8倍，預期最快群聯2022年將會面臨供給不足以支應客戶需求。

至於供需持續失衡的原因，潘健成指出，雖然第四季系統商正進行庫存調整，但由於NAND Flash容量只要價格下跌，就會帶起裝置端搭載容量大幅成長需求，因此就算2022年5G、PC、筆電及智慧手機等終端裝置的出貨部數沒有增加，但搭載容量仍可望持續攀升，後續NAND Flash容量需求將看不到天花板，認為市場對於NAND Flash市場概況太過悲觀。

不僅如此，電動車需求持續成長，潘健成指出，未來電動車就是帶有電池的伺服器，因此將需要大量具備高速及可靠性高的記憶體，目前群聯已經聯手兩家半導體大廠在開發自駕車專用的高速記憶體產品。

除此之外，群聯當前正持續擴增營運據點，希望能平衡區域發展的同時，也提高當地人才就業意願。潘健成表示，目前台南辦公室已經開始營運，並有60位員工，未來也將在高雄設立據點，第一階段希望能有50名產品研發團隊。

針對人才荒問題，潘健成指出，群聯目前研發人才大約2,000名，未來希望擴增到3,000名，不過由於人才稀缺問題，群聯正擴大與學校進行產學合作，同時未來也希望引進海外人才，希望招募馬來西亞、印尼等區域人才，一旦疫情結束將先行引進馬來西亞人才。（工商時報 蘇嘉維）

（3）明年蒸蒸日上 世界擄多頭信心

8吋晶圓代工廠世界(5347)董事長方略表示，明年上半年客戶需求強勁，持續看好明年景氣「蒸蒸日上」，股價穩步上漲。

董事長方略19日表示，目前產能供不應求，至明年上半年客戶需求強勁，沒有弱化情況；世界先進將持續擴充產能，現階段擴產以現有8吋晶圓廠為主。世界先進新買的晶圓五廠，目前正積極布建無塵室及廠務設施，希望明年春天之前完成。據晶圓五廠布建進度估計，明年將招募數百人。

世界先進目前沒有跟隨台積電前往高雄設廠或設立12吋廠的計畫；不過基於8吋設備取得難度及價格，建置12吋產能是合理考慮方向。

在代工價格方面，方略表示將與客戶合作，視市場接受度、產業鏈供需情況等而調整。世界先進對第四季營運樂觀，將再挑戰新高，營收估季增約5%。

世界先進前10月營收349.8億元，年增28.31%，同創同期新高。從公司展望來看，11、12月營收可望超越41億元，挑戰9月的41.71億元新高紀錄。

世界先進預估，第四季營收將達123-127億元，季增率約3.5-6.9%，續寫新猷，另預估毛利率將約45.5%至47.5%，營益率34%至36%。

世界先進三季業績創新高，且第四季營運樂觀，將再挑戰新高，並看好產能利用率維持相當高的水準至明年上半年，明年整體營運表現亦可望優於產業平均。

隨著晶圓3廠完成擴產7000片，公司預估第四季產能將較第三季增加2%。由於客戶需求依然強勁，預期至2022年上半年都將維持相當高的產能利用率。（時報資訊 沈培華）

（4）D-MIC帶旺營收、毛利 鈺太衝鋒

鈺太(6679)第四季D-MIC(數位麥克風)出貨量可望與第三季持平，表現淡季不淡，展望明年第一季，以目前訂單能見度來看，該趨勢將維持，且隨著應用面、需求持續成長下，將帶動D-mic出貨量穩定攀升，有利於毛利率。

鈺太在產品持續朝往高階品項發展下，法人預估，鈺太明年毛利率將維持成長2~3個百分點、營收也將續增20%，鈺太今股價開高走高，大漲5.5%，股價最高達385元。

鈺太以訂單能見度來說，全年營收可望成長逾3成，在毛利率方面，鈺太仍將維持未來可逐年增加2~3個百分點，就以2021年與2020年相較，2020年上半年毛利率為33.7%，今年上半年已達40%，較預期佳，下半年在價格持平且產品組合仍佳下，毛利率亦可維持，全年將有機會達40%。鈺太明年營運目標為營收將成長20%，在預期產品持續朝高階品項發展下，毛利率將維持成長2~3個百分點之目標。

在疫苗施打、全球經濟回復下，第三季起市場對Chormebook銷售疑慮升溫，鈺太主要營收占比高達7成來自NB，但對於Chormebook下滑感受不大，主要是因對於筆電廠商而言，部分料號在Chromebook或其他非Chromebook是相同的，以目前的狀況來看，筆電生產商應是將部分已拉貨之Chromebook之零組件轉為生產消費性或商業機種，整體客戶的需求量仍維持穩定。

在非筆電領域上，鈺太的D-Mic(數位麥克風)目前不只應用在NB，在手機、TWS(無線藍芽耳機)、智慧音箱、TV、汽車、遊戲機及跑步機等都看到成長機會，以往D-MIC大部分用在NB，但今年已有部分產品逐漸從A-MIC轉為D-MIC。

包括原預期TV仍將使用A-MIC，但近月客戶拉貨量持續攀升，在智慧音箱非蘋品牌，如小米、京東等仍以A-MIC為主，但今年有轉為D-MIC設計之趨勢，此外，鈺太TWS的客戶主要仍採用A-MIC，但今年也有些已轉至D-MIC設計，未來單顆產品所帶來的營收將成長3倍。

鈺太現在主要的應用還是在NB，佔營收比重約70%，第三季D-mic出貨量約6000~7000萬顆，預計第四季與第三季持平，表現淡季不淡，展望明年第一季，以目前訂單能見度來看，2022年首季將維持此趨勢，2022年D-Mic出貨量將可望超越3億顆。（時報資訊 王逸芯）

（5）新應用加溫 亞光、玉晶光與佳凌有亮點

車載及AR/VR新興應用逐步成熟，為光學鏡頭產業挹注新動能，玉晶光(3406)及佳凌(4976)分別預期VR及車載鏡頭客戶新訂單將於明年開始放量，亞光在車載鏡頭相關產品出貨亦可望逐步攀高，今天3家公司股價聯袂走高，亞光及佳凌盤中股價同步亮燈漲停。

汽車ADAS及電動車滲透率提升，帶動車載鏡頭需求大躍進，元宇宙概念逐漸成型，推升AR/VR等新應用，也為光學鏡頭產業帶來新契機，玉晶光、亞光及佳凌因佈局AR/VR及車用鏡頭多年，營運可望隨著新應用增溫。

玉晶光總經理郭英理表示，玉晶光在VR/AR耕耘很多時間，一直都有出貨，一般來說，由於VR要偵測眼球、距離及環境，除了大鏡片，還需要6到8顆鏡頭，必須達到客戶要求。

目前已看到有些需求上來，我們很看好這一塊，預期明年會開始放量，成為公司成長動能之一，至於AR鏡頭要很小，且可以抗拒熱，跟手機鏡頭要求大致雷同，但又不太一樣，不過AR還需要3年，等到Micro LED技術上來才會有量；由於這些產品難度很高，毛利率正面看待是高的。

佳凌挾公司長期在非球面模造玻璃技術優勢，佳凌在車載ADAS鏡頭及光達鏡頭等佈局逐漸發酵，目前6大自動駕駛系統廠有4家是佳凌的客戶，隨著車用ADAS滲透率提升，近兩年佳凌車載鏡頭出貨量穩定攀升，今年車用佔營收比重已達20%到30%。

今年上半年佳凌車載鏡頭營收約成長50%到60%，下半年受到缺料影響，預估全年增幅約20%到30%，由於美系車廠ADAS高階鏡頭將於明年第1季末開始出貨，佳凌預估，明年車載鏡頭成長幅度將達40%到50%。

亞洲光學為擺脫數位相機衰退壓力，積極擴大產品應用，鎖定3D LiDAR、手機光學連續變焦鏡頭及AR鏡頭等開發新產品，目前車用鏡頭、掃地機器人、運動攝影機等均已見到佈局成果，帶動公司今年營運表現不俗；今年前3季稅後盈餘為10.54億元，年增3.4倍，每股盈餘為3.75元，累計前10月合併營收為169.13億元，年增31.92%，亞光預估，全年業績有機會創下14年來新高。 （時報資訊 王逸芯）

（6）景氣燒 貨櫃三雄、散裝航運同步彈

受惠疫後景氣愈趨升溫，但全球塞港問題未有解方，使貨櫃航運報價欲小不易，激勵貨櫃三雄短多士氣；另外，散裝船舶運價指數BDI（波羅的海乾散貨綜合指數）與BCI（波羅的海海岬型指數）同步強彈，刺激散裝船相關股票包括裕民、中航、四維航與新興等短線轉強。

貨櫃三雄陽明、萬海與長榮前三季EPS分別是32.51元、29.75元及30.17元，市場評估，受惠第四季景氣依然位處歷史高原期，使貨櫃三雄年度EPS多將挑戰40元新高水準，在本益比相對偏低，2022年營運仍未淡下，使貨櫃三雄波段趨緊架構不宜看淡。

另外，散裝航運股的行情，一般多緊跟著貨櫃三雄走，因為大股東多半有相互持股的短期操作，若果貨櫃三雄波段欲小不易，則散裝船相關股票也值持續追蹤（工商時報 數位編輯）

（7）穩懋10月營收攀峰Q4看俏 市場按讚

蘋果新機拉貨發威，加上大陸基建現回溫跡象，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）10月營收以23.65億元，改寫新高紀錄，2021年累積營收達212.54億元，年增2.23％。

展望第四季，穩懋總管理服務處總經理陳舜平日前法說會表示，第四季營收預計將較前一季增加mid-single digit百分比（中個位數，4～6％），毛利率則預計約為high-thirties（37～39％）的水準。

消息激勵該股開高走高，迄上午11：50的市價暫報358元，上漲1.85%，表現穩健。

至於2022年，目前看來，除了Infra.（基礎建設）穩定外，現階段營收起伏與智慧型手機相關性較高，對明年展望尚不明朗。陳舜平指出，Infra.在2020年中的一兩個季度急速拉升是特殊現象，雖然無法每年重覆，但目前並沒有不好，對未來表現仍具信心。

穩懋GaN（氮化鎵）已開始量產，主要應用於高電壓、高頻，即集中在Infra.中較特別的環境與需求，目前營收占比低個位數。低軌道衛星相關產品營收列於Infra.中，占比也在低個位數，雖不易出現爆發性成長，但出貨量年年攀升，2021年也確實有較大的成長。

陳舜平提及，穩懋的擴產計畫以年度平均稼動率為評估標準，在八至九成以上啟動擴產。預期2022年下半年將開出新產能，擴產幅度1成上下、約3,000～5,000片，月產能將從目前的4.1萬片，成長至4.4～4.6萬片。

近期中國手機市場出現雜音，陳舜平表示，從訂單來看，第四季相關需求並未見到明顯轉弱，營收仍將持續成長。且由於PA（功率放大器）屬客製化，每年、每世代的設計不同，「不會一顆PA用好幾年」，因此，即使客戶有備庫存，也不太有超額現象。

針對3D感測，陳舜平指出，在美國當地還有其他的供應商，穩懋雖非終端客戶的唯一來源，但持續穩坐最高市占率，在競爭中擁勝出優勢。（工商時報 方歆婷）

（8）興勤股價跌停 引側目

保護元件大廠興勤(2428)周一開低殺低，竟與上周五的大漲走勢大異其趣，令人側目。

興勤在今年前三季的EPS表現穩健，分別是首季3.18元，第二季3.39元及第三季的2.94元，合計前三季EPS已達9.51元，即便10月營收5.86億元，寫下今年以來單月第二低水準，但無礙法人預期該股年度EPS挑戰10元以上，顯示股價高掛跌停板，似與基本面無關。

據了解，興勤曾在今年七月間公告遭檢調搜索，適時股價也曾大跌，不過，該案事過境遷，今又無端大跌，難免再引人側目。據悉，興勤股今年的股性相對活絡，在檯面下多有股友社介入，市價一度逾200元，今盤中被打跌停板報169元，從技術面觀察，仍中期整理格局。（工商時報 數位編輯）