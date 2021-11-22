市場派狙擊公司4手法曝 金管會將這樣做

市場派入主公司四大手法揭露。金管會主委黃天牧22日認同立委吳秉叡所提出的市場派搶經營權四大手法，即先成立與目標公司同名的公司，混淆社會視聽，二是取得目標公司董事或獨董，取得股東名冊，三是綁定委託書徵求四大通路，占據80％的委託書，四是將持股分散為多個1％的徵求人，以獲取得多的委託書，最後入主公司後，拿股票再質押，瞄準下一家公司。

後立委郭國文、沈發惠直接點名此「禿鷹」、市場派就是台灣鋼鐵集團（台鋼）。黃天牧並回應這家公司旗下共掌握13家上市櫃公司，且最少持股2~3％，最多有20％多。

且立委質疑台鋼等利用少數持股先選上目標公司的董事或獨董，先取得股東名單後，再透過委託書徵求，入主公司，之後再拿股票質押取得更多資金，再去入主下一家，以極少成本掌握多數公司，恐有道德風險。

黃天牧表示，的確有可能。會依立委提出的方向去研究如何管理或防範。

黃天牧表示，的確有市場派透過上述手法取得其他公司經營權，但他強調「要取得經營權就是要取得足夠股數，不能只靠委託書，這是不符合社會公道」。

因此金管會今年7月已委由集保公司進行專案研究，研究委託書徵求通路是否有「聯合行為」及對市場的影響，將針對委託書徵求制度再度提出修正方案。黃天牧承諾，若外界評估要改，就會去處理。

民進黨立委也點名台鋼透過子公司向公股行庫等辦聯貸，近年取得資金逾百億元，批評公股行庫貸後不管。

對於民進黨立委集中火力打台鋼，國民黨立委曾銘宗亦要求黃天牧答詢中不應討論個案，有禿鷹可以來查，但不應公開討論個案、還承諾送給立委個案的資料，要求不能提供；且質疑財政部為何可以督導公股銀行個案授信的「貸後管理」，這是金管會的權責。

財政部長蘇建榮，表示自己是基於股權管理機關進行管理，否則出問題，立委又追究公股行庫沒有作好貸後管理，他甚至說：「人是國民黨時期派的、蔡慶年就是國民黨派的」，並嗆曾銘宗自己當過財政部次長，知道財政部管理公股行庫的法源依據。