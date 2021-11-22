群益看好電動車等類股 康和：本周戰萬八

群益證券本周看好電動車等四類股

11月19日上市公司總市值為54兆8,482.98億元，較前周五（12日）總市值增加9,357.79億元，周增幅為1.74％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：電動車股、元宇宙股、航運（空運+貨櫃）、投信認養股等，看本周台股指數區間為17,600-18,200點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.財政部公布10月出口達401.4億美元創單月新高，連續16個月正成長創金融海嘯2008年以來最長的上升週期。累計今年前10個月出口3,642億美元創歷年同期新高，更提前改寫全年新高紀錄，今年台灣的經濟成長率預估達6.01％。

2.拜登和習近平視訊會談，雖然沒有實質進展但可能代表雙方對峙可望緩解。英國廣播公司BBC形容為「美中巨輪相撞前轉向。」

3.下任聯準會Fed主席是否鮑爾續任，或更換成民主黨內進步派支持的布蘭納德（Lael Brainard），市場都認為不影響目前進入逐月緩步縮減購債政策，而且明年上半年不會意外升息，美股創新高，有利台股多頭行情。

康和投顧預期本周指數區間17,500-18,100點

台股累計今年開盤迄11月19日共215個交易日，集中市場總成交值為86兆6,201億元，市場日均值為4,028.84億元，股票成交量週轉率為187.29％。康和投顧預期本周指數將在17,500-18,100點區間震盪，本周看好八題材類股，包含：高速傳輸概念股、IC設計股、保護元件股、網通股、矽晶圓股、ABF股、晶圓成熟製程股、矽智財股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.輝達等美股財報表現強勁，激勵美股指數屢創新高，有望推升台股擁有更佳表現。

2.美國10月零售銷售月增率1.7％，強勁的美國消費數據有望推升美國經濟，提供股市較為穩定的支撐。

3.元宇宙、低軌衛星與電動車等題材激勵美股表現，台股的相關供應鏈有望進一步獲得提振。