11/22盤前掃描｜外資讚台股 明年越萬九

外資讚台股 明年越萬九

台股進入2021年最後衝刺報酬率階段,豐證券指出,經過新冠肺炎造成兩年大幅波動後,2022年終於要回歸穩健成長、資金回籠的既有秩序(Back to the old order),維持對台股「加碼」投資建議…閱讀全文

財部出手 打禿鷹、打炒房

財政部出手打擊股市禿鷹及炒房客!針對銀行及融資公司經常淪為股市禿鷹或是房市投資客借錢放空股市或是炒房的重要管道,財政部決從公股行庫下手,嚴控銀行資金成為有心人士的籌資管道…閱讀全文

16檔內外皆美成長股 漲相俏

台股即將迎前高18,034點且月K值重回80,將有望黃金交叉,行情展望不容小覷。依據分析師選股建議,以上市櫃公司的財務面為底、法人布局及技術面為輔,前三季賺贏去年全年…閱讀全文

台股三軋行情 蠢蠢欲動

台股本季借券賣出餘額大增19.45萬張,軋空行情蠢蠢欲動;第一金投顧董事長陳奕光表示,台股上演三軋行情(融券、借券及空手),現階段融券餘額近60萬張、借券賣出餘額1,005萬張待回補…閱讀全文

搶綠電千億商機 5檔機電廠卡位

全球2050年碳零排放,碳中和當道趨勢下,國外客戶要求台灣廠商外銷得符合綠電規定,士電(1503)、東元(1504)、中興電(1513)、亞力(1514)及大同(2371)等機電大廠,瞄準用電大戶自建或購買綠電新台幣千億元起跳的綠電商機,競相卡位布局…閱讀全文

聚陽、大學光獲內外資升評

台股步步進攻萬八歷史高點區,內外資紛紛點名加入漲升行列,花旗環球證券升評聚陽(1477)至「買進」、股價預期升至290元,中信投顧則初評眼球概念股大學光(3218)「增加持股」,給予332元合理股價估值…閱讀全文

元宇宙「大霹靂」 4檔PCB鏈商機爆發

近期元宇宙話題熱,作為上網、通訊、影像傳輸、運算等功能的集大成應用,讓不少產業有望受惠。法人表示,PCB為電子產品之母,不論是已推出或尚未發表,早已有不少業者持續和客戶端合作開發…閱讀全文