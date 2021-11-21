搶綠電千億商機 機電廠卡位

全球2050年碳零排放，碳中和當道趨勢下，國外客戶要求台灣廠商外銷得符合綠電規定，士電（1503）、東元（1504）、中興電（1513）、亞力（1514）及大同（2371）等機電大廠，瞄準用電大戶自建或購買綠電新台幣千億元起跳的綠電商機，競相卡位布局，鎖定太陽能儲能系統為主戰場。

台積電去年率先簽1.2GW再生能源購電契約，成目前全球規模最大企業購售電契約，讓國內機電業者看好全球各國推動碳零排放的趨勢，對太陽能光電儲能系統需求與日俱增。

東元表示，製造業材料的碳足跡來自上游供應商，製造廠碳來自生產製程的用電量及廢棄物，東元作法是先協助客戶把製程各種設備及廠房附屬設備，像通風，空調，給水，空壓等系統，都改換成高效率馬達加變頻器，加上用電使用監控可視化系統，大幅減少製程用電。其次替客戶建立太陽能發電加儲能系統，抵扣客戶產品碳足跡，提供整體減碳解決方案。

東元指出，在減少製程用電，還對石化業，鋼鐵業等用電大戶，提供製程廢熱回收發電的前瞻方案，這是美國東元西屋替美國能源部開發成功的技術，東元最近開始對國內業者進行簡報。

大同指出，與國內多家上市櫃公司簽銷售綠電MOU，預計今年底前取得再生能源售電業執照，2022年開啟綠電銷售業務，期待與更多再生能源發電業者合作，共同發展台灣綠電交易市場，提升綠電在台灣市場滲透率。

士電表示，台電計畫1,000MW綠電儲能系統，其中800多MW是由民間企業建置，士電重電事業規劃做大型場域儲能系統，並找業者合作，利用閒置土地興建太陽能電場儲能系統、或地主用自有土地建置太陽能儲能系統，向士電購入太陽能升壓站設備。

另士電與轉投資起而行進行整合，瞄準政府將全台各縣市總計7,800個公有停車場建置電動車充電樁，未來會有補助辦法；士電與新竹縣及新北市經發局溝通，最快明年開始建置公有停車場電動車充電樁。

中興電指出，去年11月與西門子簽合作備忘錄，打造氫能及儲能的潔淨能源供電與儲電系統，西門子提供PCS（變流器），交中興電完成系統整合再加上燃料電池，成為客製化的儲能系統。

亞力耕耘綠電，鎖定儲能設備、電動巴士充電設備及中小型太陽能光電逆變器。