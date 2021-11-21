台股三軋行情 蠢蠢欲動

台股本季借券賣出餘額大增19.45萬張，軋空行情蠢蠢欲動；第一金投顧董事長陳奕光表示，台股上演三軋行情（融券、借券及空手），現階段融券餘額近60萬張、借券賣出餘額1,005萬張待回補，此外，融資餘額自18,034點時高檔大減200餘億元，顯示200餘億元資金退場觀望，隨股市有望挑戰萬八，軋空及軋空手行情仍可期待。

台股三軋行情呼之欲出，根據統計，台股第四季以來借券張數居高不下，由98.62萬張持續走高至上周1,005.7萬張，其中，聯電成外資狙擊首要標的，借券放空張數達32.01萬張，此外，中鋼、開發金、長榮、富邦金、南紡、大成鋼及東聯借券放空張數增加2.3～8.06萬張。

陳奕光分析指出，大盤拉出連七紅強勢行情，研判22日可攻堅萬八及挑戰歷史高檔18,034點，由於年底企業換匯需求強帶動新台幣匯率走升，加以外資11月以來買超832億元，外資持續回補及勞退基金委外代操480億元還未撥款，外加三軋行情啟動，預期短線指數有望再創歷史新高，雖有逢高了結賣壓，但高檔震盪後再往上，年底前可望達18,200點。

統一投顧董事長黎方國表示，有利盤勢維持攻堅格局的四利多面向：1.歷年台、美股市的11及12月易漲難跌慣性，台股近十年12月漲率達九成。2.美那斯達克及費半等科技指數創高，台股電子股將連動。3.基本面佳，Q3上市櫃獲利1.18兆元、全年上看4兆，以明年七成配息率估計配息2.8兆元，超越去年上市櫃獲利總和2.47兆，高殖利率吸引外資的長線資金買盤。4.美元雖相對歐元強勢，但新台幣及人民幣更較美元強勢，資金行情持續。

陳奕光表示，推估上市櫃今年獲利達4.17兆元，以配息2.5兆元，相較於大盤13,454點、16,000點、2萬點，殖利率各為4％、5％、6％，目前指數近萬八位階之殖利率約4.5％，本益比低於14倍，外資年底及明年持續回補買盤可期待。另上市櫃千金股達12檔，以及百元以上多達280檔，帶動比價買盤預期短線指數將再創歷史新高，雖有逢高了結賣壓，但高檔震盪後再往上，年底前可望達18,200點。