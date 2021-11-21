想搭投信年底作帳順風車 25檔重倉股吸睛

再過一個月，外資就要放假過聖誕節了，今年的外資是大空頭，截至十一月十一日為止，共賣超5,101.42億元，快追上2020年全年5394.7億元賣超。是顧忌美中貿易戰嗎？2018年三月至十二月，共賣超台股3,312.62億元，但是隔年在華為被美國制裁，華為下單台積電囤積大量晶片的影響，外資反倒買超台股2,441.77億元。

那為什麼COVID-19疫情爆發後，全球供應鏈重塑，卻連續兩年大賣台股，看起來也不像是因為美中貿易戰的因素而減持，或許是兩岸關係緊張，外資的信心不足，這點反映在MSCI頻降台股權重可知。但是經過了二十多年跟外資交手的經驗，也熟悉了外資的手法，所以本土法人專攻中小型股。

外資、投信交鋒

年底作帳是大戲，投信會拉什麼股票呢？重倉股是個方向，前二十五名重倉股分別為：晶宏、智原、世芯-KY、健策、晶焱、同欣電、景碩、力旺、強茂、漢磊、全新、旺矽、萬潤、金居、順德、雍智科技、茂達、創意、合晶、嘉澤、德微等，從上述個股來看，大致上技術面都算不錯，十一月或有輪漲的機會。

從投信進出表來看，似乎特別鍾意高價股，可能是覺得高價股的散戶籌碼比較少吧，尤其是矽力-KY拉上五千元，讓IC設計這波有了輪漲比價的機會，只不過十一月十二日之前已經大漲到相對高位，給了即將要放假的外資逢高出脫的機會，從外資進出表發現，力旺（新納入MSCI成分股）、智原都被外資拋售，這或許是一報還一報。

在九月台積電拉到638元後，外資一路減碼，但遭遇到投信的對作，後來台積電的第三季法說會釋出利多，投信算是抄底成功。

後來外資也在貨櫃三雄的十月下旬到十一月初的反彈，軋了一波投信空手，還逼得投信追高搶補，然後倒貨給投信，算是一比一平手，現在看這局勢，外資似乎打算針對拉高的中小型股逢高出貨，因此雖然行情還沒結束，但須提防某些領先上漲的股票，提前把年底作帳行情走完了。

軋空股融券減少 股價轉弱

加權指數從16,162低點反彈到17,602高點，修復了均線系統，重新完成多頭排列，照說應該是有利多頭，但勉強四千億元的單日成交金額，也只能讓五十幾兆元市值的台股做到類股輪漲的格局，所以面對17,630點的第一象限撐壓甘氏角的17,630點壓力區，須提防十一月十七日台指期月最後結算日前後，拉回整理的可能性。

倒是最近因元宇宙題材而大漲的低價題材股，引來了許多融券放空，從券資比來看，大眾控、三晃、中華化、威盛、永光、位速、鈺創等，是當前最具軋空機會的代表股。不過軋空股的融券一旦減少，股價也會隨之轉弱，就好比上半年的貨櫃三雄。

最近台驊投控的高層提出一個新觀念，航運股已經質變脫離景氣循環股。筆者想了很久，如果航運股不是景氣循環股，那應該轉為成長股的PE評價模式嗎？相信最不想承認航運股是成長股的，就是白宮。

PPI與CPI差距拉大

剛公布的美國六月CPI連續十七個月上揚，不僅增幅超越市場預期，關鍵的是PPI與CPI的差距拉大，顯示廠商將成本轉嫁給消費者，那麼，消費者能夠容忍漲價到什麼樣的程度？明年的期中選舉如果還是高通膨，聯準會還能沉得住氣嗎？美國民主黨的執政優勢會不會變天？相信很快的就會有答案。

第一個觀察指標就是黑色星期五，消費者是繼續買帳，不畏懼漲價？還是買氣觀望，把消費轉向服務類？OPEC最新的月報下調明年原油需求展望，原因是預期價高的原油將導致消費者縮減支出，這場由供應鏈瓶頸造成的高通膨，會不會正如航運業者所說的，高運價是新常態，消費者繼續接受成本轉嫁？還是白宮為了期中選舉，對策頻出，最終業者自己吸收高漲的成本？明年的農曆春節之後就可以看出端倪。

文/授權轉載自理財周刊1108期 作者/林修鋒