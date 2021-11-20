元宇宙帶勁 專家點名下波主流別錯過

「元宇宙(Metaverse)」成為科技界最夯的話題，繼超微(AMD)吃下Meta大單後，輝達(NVIDIA)也在年度GTC開發者大會上推出仿真模擬平台「Omniverse」，打造虛擬AI助理，相關供應鏈可望受惠。而截稿前高通(Qualcomm)大漲近8%創新高，執行長阿蒙(Cristiano Amon)揚言自家技術是「進入元宇宙的門票」，目前已有上千萬台Meta虛擬現實耳機採用了高通晶片，相關概念股蠢蠢欲動。

這波由臉書(facebook)更名引燃的元宇宙旋風，掀起的股市浪潮方興未艾，隱藏版飆股不斷現身。由於勾勒的未來商機想像空間大，適逢台股進入財報空窗期，台股順勢軋空驚驚漲看回不回，挑戰前高的目標已近在咫尺。

無論是電動車、低軌衛星還是元宇宙的科技趨勢，都需要HPC(High Performance Computing)，本期封面故事再度聚焦HPC相關的高速運算IP、高速傳輸IC設計、先進製程晶圓代工及先進封裝、系統級封裝(SIP)、濕製程設備廠、半導體廠務、植散熱片壓合機及檢測設備及ABF載板等族群股，其中不少個股已飆漲一輪，也有逐步墊高漲不停的，而前波拉回整理後蓄勢待發的下波主流，千萬不能再錯過。

記憶體廠跌深反彈

元宇宙新商機席捲全球資本市場，成為近日資金瘋狂追逐的熱門焦點，任何公司只要掛上元宇宙一詞，股價就隨即上宇宙，全球科技股的評價因此重新向上調整。費城半導體更在擔任元宇宙關鍵角色的NVIDIA、AMD股價大漲帶動下，接連改寫歷史新高，近一個月漲幅高達十五％，有望帶動與之連動性高的台灣半導體股，跟上評價調升腳步。

產業研調機構TrendForce認為建設比網路世界更複雜的元宇宙，將需要更強大的數據運算核心、傳輸龐大數據的低延遲網路環境及用戶端的具備更佳顯示效果的AR/VR裝置，將帶動先進晶圓製程、記憶體需求、5G網路通訊及顯示技術的發展。

由於AI(人工智慧)的導入及運算需求提升，高速運算晶片(HPC)成為關鍵角色，讓圖示成像及大量的資料處理更順暢，實現元宇宙必須要有HPC晶片及影像處理晶片，運算能力強的CPU與GPU為核心角色，更先進的晶圓製造製程將能提供在體積、效能及省電都會有不錯表現的運算晶片。

元宇宙的概念框架更仰賴端點運算的支援，預期將賦予資料中心更多活化因子，帶動微型伺服器及邊緣運算成長，並可望帶動DRAM在單機搭載容量需求成長，及對於儲存硬體效能的同步提升，使得SSD與HDD相較的高速寫入特性將為必要選擇方案，為近期市況營運迎逆風的記憶體廠帶來未來需求成長的預期，激勵近一個月股價落底反彈，不僅國際原廠美光上漲14％、海力士上漲15％，台灣利基型記憶體廠南亞科(2408)也上漲13％。

HPC IP及高速傳輸晶片廠創新高

外資大摩近期出具的元宇宙報告也提出類似的觀點，表示元宇宙象徵的是現實與虛擬世界的連結，也代表著將需要更強大的技術及龐大的半導體市場。無線VR頭戴式裝置所需的WiFi 7技術、更強大的圖型處理器、雲端運算技術、眼動與運動追蹤技術、電競電腦及VR顯示器等六大技術趨勢可能會有潛在的受益者，各技術趨勢又都需要半導體技術演進支援才能成事。正如同遊戲開發技術軟體公司Beamable執行長Jon Radoff所說：「元宇宙的基礎就是半導體」。

HPC IC設計廠NVIDIA將自己定義為「加速運算」的公司，要透過強大的運算力幫元宇宙做基礎建設，幫所有廠商、使用者建構一個虛擬世界，需要許多AI、模擬演算法、平台規劃等技術，而這些都能在基礎模擬平台Omniverse上實現。NVIDIA加速運算一切源起於GPU、CPU及DPU晶片，DGX、HGX、EGX、RTX及AGX系統，均為HPC的相關應用。

市場對NVIDIA在元宇宙商機拓展的樂觀期待，也會投射在HPC應用需求崛起的預期，將HPC供應鏈視為元宇宙商機受惠者，有利評價提升更甚於整個半導體產業。因此，可以見到HPC IP廠創意(3443)、力旺(3529)及世芯-KY(3661)；與HPC搭配的高速傳輸IC設計廠譜瑞-KY(4966)、創惟(6104)及威鋒電子(6756)近一個月來股價均相繼創新高。

祥碩營運先蹲後跳

在高速傳輸IC設計廠中股價尚未創高就剩下祥碩(5269)，主要受到大客戶AMD在ABF載板取得有限，優先供應伺服器處理器，壓抑目前產品搭配仍以桌機處理器為主的祥碩出貨動能，第四季營收將呈現季減情況。

但隨著ABF載板缺料問題改善、新款600系列晶片組及USB 4 host控制晶片陸續出貨，公司營運將自今年第四季起逐季走升，換句話說本季就是近期的營運谷底。大摩預估元宇宙的VR熱潮將帶動電競電腦需求成長，祥碩憑藉著其高速傳輸技術，將可大吃未來的電競需求商機。

半導體業者也認為欲實現元宇宙應用的必要條件就是AI、HPC及5G技術全面到位，HPC相關晶片製造必須仰賴先進製程、先進封裝及3D堆疊。目前三星電子七奈米以下高良率大量生產問題不少，英特爾也尚未進入EUV世代，市場唯一選擇只剩下晶圓代工霸主台積電(2330)。

台積電領先的製程技術將是推動運算晶片進步的關鍵要素，NVIDIA、AMD及其他從事HPC晶片的開發商都會是其客戶。

先進封裝設備 為元宇宙商機間接受惠者

AMD首顆基於3D Chiplet先進封裝技術的資料中心CPU，已成功擊敗Intel，取得Meta(原Facebook)訂單。AMD與台積電合作開發的3D chiplet先進封裝技術，就是將chiplet架構與3D堆疊結合，功耗低於現有的3D解決方案，並提供比現有3D封裝解決方案高出超過15倍的密度。

隨著NVIDIA及AMD等HPC晶片需求能見度提升，也會帶動對台積電先進封裝及3D堆疊需求預期，加上為生產HPC晶片所需的技術，相關供應鏈也會被視為元宇宙商機的間接受惠者，有利提高濕製程設備廠弘塑(3131)、辛耘(3583)及植散熱片壓合機及檢測設備廠萬潤(6187)等供應鏈的市場資金熱度，進而提升評價。

AMD CPU的先進封裝的濕製程階段設備是由弘塑及辛耘供貨台積電，兩家訂單約各半，但濕製程為有效清洗晶圓，使用大量蝕刻液、介面活性劑等，信紘科(6667)因長期布局機能水設備，也藉由自家技術，減少清洗過程中產生的廢液，分別與兩家設備廠組成套裝設備。

萬潤明年第一季 重拾成長動能

萬潤近期股價在先進封裝設備廠中表現相對落後，受到短期營收動能疲弱影響，待延後出貨的設備認列，加上台積電新廠所需設備開始出貨，2022年第一季營運將會重啟成長動能，本季也是近期的營運谷底。

就台積電3D封裝設備而言，除了需要最後的封裝設備外，尚需要3D堆疊所使用的設備，3D封裝設備種類會比過去多，加上目前3D封裝製程良率低，為了滿足客戶訂單需求，勢必要使用更多的封裝設備機台數，可預期3D封裝設備需求數將會大幅跳升，目前身為台積電3D封裝製程重要設備供應商的萬潤，將會是最大受惠者。

文/授權轉載自理財周刊1108期 作者/高適