新平台升級題材 野村點三將

英特爾及超微伺服器新平台升級力道將發酵，為台廠供應鏈增添成長動能，外資券商野村看好廣達、嘉澤及緯穎，分別上調目標價至99元、806元及1,155元，距目前的價格，仍有一成以上的上漲空間。

野村對嘉澤及緯穎給予「買進」投資評等，但在廣達部分，因2022年消費性NB、Chromebook銷售可能下滑，可能影響廣達獲利，因而將廣達由「買進」下調至「中立」，但仍肯定廣達是伺服器ODM的領導廠商，預期該公司的數據中心業務的成長動能，將十分強勁。

廣達19日股價下跌1.59％，以86.9元作收，嘉澤及緯穎股價則分別上漲4.6％、2.64％，分別收在705元、1,010元。

觀察三大法人動向，外資賣超廣達904張，投信賣超82張，自營商也賣超387張，合計賣超1,373張。在嘉澤部分，外資買超2張，投信賣超37張，自營商買超32張，合計賣超3張，呈現調節動作。

至於緯穎，外資買超45張，投信買超112張，自營商則買超10張，合計買超167張，仍見小幅加碼。

野村認為，被壓抑的需求、平台升級和新應用（例如VR等應用），將推動伺服器產業在2022～2023年呈現成長。其理由有三：一是2021年被壓抑的強勁需求（受IC短缺限制）將回復。二是2022年下半年到2023年，伺服器新平台出現重大升級，例如英特爾的Eagle Stream和超微的Genoa的推出，將帶動新機的替換需求。

三是元宇宙（Metaverse）虛擬現實（VR）等新應用的增加，也將增加企業對運算的需求。

野村預測2021年全球伺服器單位成長率為6％，2022年提高至8％，因新平台的平均單價會更高，預計2021年和2022年伺服器營收成長率，分別為9％和12％。