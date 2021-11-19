萬八近關情怯 台股蓄力再攻

台股19日開高攻上17,986點，距離「萬八」大關僅一步之遙，惟盤中高檔調節壓力浮現，拖累指數翻黑，終結連五日收紅。

法人指出，目前多方架構未被破壞，適度回檔為正常現象，預期在作帳、作夢行情帶動下，還有再戰新高機會。

受惠美股走強，大盤19日跳空上漲逾百點，由「晶圓代工二哥」聯電挺身而出，外資狂敲8萬張，激勵股價大漲3.17％，不過，在金融、貨運漲多拉回壓力下，指數未能延續上漲氣勢，終場下跌23點，收在17,818點，周線仍大漲300點，已連七周收紅。

萬寶投顧總經理蔡明彰指出，大盤連續五天上漲，且面臨萬八心理關卡，就技術面來看有過熱疑慮，因此19日小幅拉回進行適度降溫，其實「不是壞事」，若外資買盤延續，研判指數下周還會有觸及萬八的機會，但仍需留意創高後有進入短線整理的風險。

另觀察前次台股周線出現長紅紀錄，是在本土疫情大爆發，拉高三級警戒之後，自5月21日起連續七周周線收紅，再經過一周小幅拉回修正後，大盤又向上攻抵18,034點，改寫歷史新高紀錄。

凱基投顧董事長朱彥民表示，台股上市櫃企業第三季獲利繳出亮眼成績單，顯示基本面動能無虞，資金面也沒有太大問題，Fed將選出新任主席，對市場干擾預料只會是短期現象。加上進入財報空窗期，有作夢、作帳兩大題材，相對有利多方表態。

惟對照前波指數搶灘萬八期間，成交金額平均達5、6,000億元大量，研判此次指數攻高，還需要外資持續回補權值股助陣。

蔡明彰認為，台股周線往連八紅邁進，對市場一定會造成一些壓力，不過，即便大盤會因此出現技術性修正，但整體來看，在外資買盤加持下，仍有信心指數會再往上創高，且經過在高檔賣壓消化整理後，一路走多到明年農曆年前。