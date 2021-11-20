15檔內外資擁護 發威

台股萬八在望，專家指出，配合短中長各期均線多頭排列，成交量溫和放大，指數盤堅走揚，年底作帳行情可期，加上外資歸隊，包括聯發科、元太等15檔，獲外資、投信同步青睞，本周成交金額放大，股價表現具想像空間。

法人指出，11月以來台股成交量能逐步放大，資金行情再起，包括聯發科、元太、群創、聯詠、廣達、嘉晶、華航、長榮航、玉晶光、威鋒電子、統一超、同欣電、天鈺、國巨、祥碩等共15檔，同獲內外資金擁護，可列為衝關萬八急先鋒。

其中，聯發科股價轉強，周漲幅近11％，重返千金之列而受矚目，外資、投信分別周買超66.81億元、17.15億元。同屬於千金股的祥碩，也獲內外資青睞，本周整體成交金額也較上周增加，帶動股價表現更上一層樓，周漲幅逾14.4％。

中信小資高價30經理人張逸敏表示，高價股是觀察台股多頭趨勢的重要指標。元宇宙議題持續發酵，相關概念股擴散至IC設計、低軌衛星及VR裝置等類股，股價輪動表現、先後創高。被動元件則開始反映明年市況，加上年底集團作帳行情將啟動，相關個股明顯轉強，後市有機會掀補漲行情。指標個股底部形態逐漸明顯，2022年被動元件需求隨車用、5G等應用持續看好，股價有機會向上攀升。

IC設計族群本周吐悶氣，元宇宙題材功不可沒。法人表示，聯詠驅動IC獲得甫改名為Meta的臉書虛擬實境（VR）裝置導入，其應用於VR裝置的驅動IC，已開始小量出貨。車用TDDI晶片也大有斬獲，除美系、歐系車廠導入外，日、韓系等各大車廠也進入驗證階段；元宇宙、車用市場雙加持，法人預期，聯詠2021年營收可望破50億美元大關，獲利亦看佳。

第三代半導體也是本周大熱門，指標股之一的嘉晶，受惠矽晶圓下半年產能供不應求，加上價格調漲，第三季營收以13.48億元創歷史新高，稅後淨利1.28億元，每股盈餘（EPS）0.46元；法人指出，嘉晶持續獲功率半導體、碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）等第三代半導體等相關訂單，第四季產能滿載，訂單能見度已見到2022年；19日股價再度亮燈漲停，周漲幅近46％。