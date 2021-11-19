爸爸幫兒從小投資 成年開戶見最強龍頭股

晶圓代工龍頭台積電受惠全球晶片荒，股價自去年疫情爆發一路上漲，有網友表示，爸爸在他小時候就幫他買進5張台積電，在自己出社會開戶後才看到，如今隨著股價大漲，未實現獲利翻到353萬元，從以前就抱到現在，竟然對股票有了感情，捨不得賣。

1名網友在PTT股板發文，他爸爸在他小時候以每股62.4元的成本價買進台積電，久而久之他爸爸也忘記了，隨著他出社會，打算進軍股市前往開戶，才發現這5張很便宜的台積電。

這幾年來，原PO手中股票來來去去，但台積電就是始終沒動，眼下台積電未實現損益達到353萬，竟跟手中持股有了感情，想到是爸爸留給自己的，想賣卻賣不下手。

從他曬出的對帳單中，第一筆是爸爸替他買的5張台積電，從原本投入約31萬的資金，到現在現值已達308萬，而他自己在開戶後也有陸續買進台積電，除了部分零股外，還另有兩張台積電分別買在每股294元、431元，總計未實現損益為353萬；原PO強調，「只是想討論是否該賣了，並非炫耀，一堆少年股神海運大賺幾千萬，5張沒什麼好炫的」。

貼文一出後，底下留言羨慕原PO有個好爸爸，「妳爸真好，我爸幫我買太電」、「把你爸的意志傳承下去」、「推爸爸」、「炫耀股票(X)，炫耀爸爸(O)」、「你爸真好」、「你爸真有眼光」。

另外有網友建議原PO先不要急著賣，「如果年初650以上就賣，570再買回，現在就別動了」、「不缺錢就放著吧，成本低真的捨不得賣」、「每季領錢不好嗎」、「一堆美股半導體創新高，你覺得台G真的就最沒料嗎」、「1000指日可待，再等等」、「留著領股利，急著要錢再賣吧」。（ 中時新聞網 蔡宗倫）