11月19日一分鐘強弱勢股

11月19日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

嘉晶(3016)

10

化合物半導體成長將逾5成，明年營收將呈雙位數成長

佳凌(4976)

10

擁車用、元宇宙雙題材，開盤跳空大漲，迅速衝上漲停

富爾特(6136)

10

近兩日成交量暴增，日前長紅棒掙脫短均糾結，股價沖天

利機(3444)

9.98

切入第三代半導體，BT載板打入低軌衛星，明年多動能齊發

建準(2421)

9.95

產線移轉完成、工業設備訂單穩定，Q4、明年Q1樂觀

光頡(3624)

9.95

外資再度回頭買，投信、自營收也加入行列，合買695張

中揚光(6668)

9.93

擁集團題材，VR鏡頭小量交貨，今年沉潛、拚明年復甦

德微(3675)

9.92

獲客戶VDA 6.3車用製程稽核並出貨，Q4營收料逐月創高

事欣科(4916)

9.92

博奕訂單明確復甦、缺料可望改善，Q4營收料先蹲後跳

先進光(3362)

9.91

元宇宙、車用等新應用題材，點亮沉寂已久的二線光學廠

製表：方歆婷

11月19日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

康控-KY(4943)

9.91

財務暴雷，今年前三季虧逾2個股本，股價連4日跌停

VHQ-KY(4803)

9.94

淨值降為負數，12月27日起終止櫃檯買賣；連日跌停

九暘(8040)

 7.31

連日列警示股；自營商連3日小賣；長黑K摜破5日線

大樹(6469)

 7.13

外資轉賣438張；股價幾乎回吐前日漲幅，季線得而復失

中電(1611)

 5.05

22日法說舉行前夕，獲利了結賣壓出籠，股價創高拉回

網家(8044)

 4.79

外資連2日賣超、累積1,273張；長黑K棒摜破各短均

立凱-KY(5227)

 4.74

Q3虧0.12億元；外資本周多站賣方、累積賣超1,152張

瀚荃(8103)

 4.68

外資終結連5買、轉賣853張；股價回測10日線支撐

金麗科(3228)

 4.6

10月營收2,185萬元，年減45.8%，每股虧損0.21元

晶豪科(3006)

 4.27

外資忽賣忽買，昨轉賣超1,377張；長黑K摜破5日線

製表：方歆婷

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組