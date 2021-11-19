11月19日一分鐘強弱勢股
11月19日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
嘉晶(3016)
|
10
|
化合物半導體成長將逾5成，明年營收將呈雙位數成長
|
佳凌(4976)
|
10
|
擁車用、元宇宙雙題材，開盤跳空大漲，迅速衝上漲停
|
富爾特(6136)
|
10
|
近兩日成交量暴增，日前長紅棒掙脫短均糾結，股價沖天
|
利機(3444)
|
9.98
|
切入第三代半導體，BT載板打入低軌衛星，明年多動能齊發
|
建準(2421)
|
9.95
|
產線移轉完成、工業設備訂單穩定，Q4、明年Q1樂觀
|
光頡(3624)
|
9.95
|
外資再度回頭買，投信、自營收也加入行列，合買695張
|
中揚光(6668)
|
9.93
|
擁集團題材，VR鏡頭小量交貨，今年沉潛、拚明年復甦
|
德微(3675)
|
9.92
|
獲客戶VDA 6.3車用製程稽核並出貨，Q4營收料逐月創高
|
事欣科(4916)
|
9.92
|
博奕訂單明確復甦、缺料可望改善，Q4營收料先蹲後跳
|
先進光(3362)
|
9.91
|
元宇宙、車用等新應用題材，點亮沉寂已久的二線光學廠
製表：方歆婷
11月19日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅(%)
|
弱勢原因
|
康控-KY(4943)
|
9.91
|
財務暴雷，今年前三季虧逾2個股本，股價連4日跌停
|
VHQ-KY(4803)
|
9.94
|
淨值降為負數，12月27日起終止櫃檯買賣；連日跌停
|
九暘(8040)
|
7.31
|
連日列警示股；自營商連3日小賣；長黑K摜破5日線
|
大樹(6469)
|
7.13
|
外資轉賣438張；股價幾乎回吐前日漲幅，季線得而復失
|
中電(1611)
|
5.05
|
22日法說舉行前夕，獲利了結賣壓出籠，股價創高拉回
|
網家(8044)
|
4.79
|
外資連2日賣超、累積1,273張；長黑K棒摜破各短均
|
立凱-KY(5227)
|
4.74
|
Q3虧0.12億元；外資本周多站賣方、累積賣超1,152張
|
瀚荃(8103)
|
4.68
|
外資終結連5買、轉賣853張；股價回測10日線支撐
|
金麗科(3228)
|
4.6
|
10月營收2,185萬元，年減45.8%，每股虧損0.21元
|
晶豪科(3006)
|
4.27
|
外資忽賣忽買，昨轉賣超1,377張；長黑K摜破5日線
製表：方歆婷
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!