外資買超80億 台股有夢最美 周線連7紅

外資買超80億 3大法人買超台股67億元

外資等3大法人周五（11/19）合計買超台股67.71億元。包括外資在台挑戰萬八高檔之際，再度逢低加碼，單日買超80.35億元；投信法人逢高調節，賣超9.87億 ；自營商持續逢高減碼，賣超2.78億元。

（工商時報 數位編輯）

台股逼近萬八拉回 衝關有待補量

受惠於費城半導體指數再創新高，台股早盤一度攻至17986點，一度逼近萬八大關，但受制於追價量能不足，指數由紅翻黑，終場以下跌23點作收。

加權股價指數終場下跌23.06點、跌幅0.13%，收在17818.31點，成交值新台幣3971.65億元，台積電在ADR大漲下帶領電子股衝高，無奈金融股拉回幅度大，傳產股也無助攻意願，無力拉抬指數維持紅盤，所幸週線仍以長紅作收，K棒出現連7紅。

法人認為，台股今天雖在高檔收帶長上影線的黑K棒，但今天低點17786點未觸及5日線17750點，無礙多頭格局，不過由於7月初台股在萬八附近的日均量在5500億元至6000億元之間，在量能未穩定增至4000億元以上前，多頭要化解上檔套牢賣壓會較為辛苦。

分析師表示，台股中長多格局確立，突破前波高點18034點指日可待，雖市場持續擔憂通膨及升息風險，但台股在基本面優異，明年經濟成長持續穩健加持下，短線除非出現全球性的系統性風險，不然出現連續重挫的機率不高。

分析師認為，台股雖因短線漲幅大，買盤躊躇不前，由於類股輪番上漲、指數震盪趨堅，若後續量能持續增溫、短線未爆量長黑，多頭架構可望持續，電子、金融都有表現空間。

(中央社)

《盤後解析》萬八近關情怯「金」害 日K連5紅止步

台積電(2330)領軍台股今早盤衝高、早盤指數一度衝上17986點，距離萬八僅上下約14點的距離，惟指數似乎近關情怯，關前買盤縮手，類股輪動明顯，開高走低，11:30左右指數翻黑，終場收跌23.06點、報在178181.31點、成交量為3971.65億元，終止日K連5紅；台股周線連7紅、本周指數漲300點。

台積電今發揮穩健撐盤，股價最高達623元、收漲0.8%，聯電(2303)開高震盪，漲幅約3%，股價最高達66.1元。外資出具最新報告表示，面板價格下跌勢頭趨緩，供應鏈庫存處於健康水準、元件供應仍然緊張加上面板需求持續增加，面板股今亦為抗跌族群，彩晶(6116)上漲逾1%，友達(2409)、群創(3481)盤中則是漲幅收斂到0.5%附近。

IC設計指標股聯發科(2454)今早發布旗艦5G SoC天璣9000，但今日股價似乎冷處理，多震盪於平盤附近，股王矽力-KY(6415)則下跌逾1%，具元宇宙題材的威鋒電子(6756)則是攻上漲停，驅動IC天鈺(4961)、敦泰(3545)午盤後也均抗跌。

金融股今遭空方襲擊，立委在財委會爆料指有人檢舉前新光人壽董事長吳東進2020年遭金管會停職後，依然把手伸進新光金當「影武者」，金管會主委黃天牧證實，銀行局確有收到相關檢舉函，已發函請金控三位獨董去調查，新光金今重挫逾2%，台新金(2887)、中信金(2891)、國泰金(2882)、富邦金(2881)等跌幅也近2%。

目前台股沿著五日均線走揚，現階段台股指數位於各期均線之上，短中期均線呈多頭排列，下檔在月線17300點具有強力支撐，搭配成交量能溫和放大，外資回補買盤積極，有利台股向上盤堅，在年底作帳行情帶動下，有望挑戰歷史高點18034點。

分析師表示，美股費半創下新高，蘋果、NVIDIA創新高，主要反映市場傳蘋果正加速開發電動車、以及NVIDIA財報表現，美國周五眾議院也將表決總統拜登的稅收和社會支出法案，綜合以上，目前技術面仍在多方的架構，若有壓回仍偏多看待個股表現。

（時報資訊 王逸芯）