石英元件股飆 分析師點名這2檔物美價廉

由於5G手機、電動車及物聯網需求暢旺，使得石英元件供給吃緊，日股及台股近期石英概念股漲勢相當犀利，萬寶投顧楊惠宇指出，國內石英元件廠共有六間，表現各有千秋，其中，晶技及加高的本益比低，具有物美價廉特色；台嘉碩是石英元件中最具題材個股；安碁、泰藝則是今年成長幅度驚人。

台股加權指數在站上17633之後開始穩步走升，月線剛剛和半年線交集，但OTC則是在11月10日就已穿越，萬寶投顧楊惠宇指出，上櫃明顯比上市來的熱絡，通膨壓力持續、金價也維持在相對高檔，美債殖利率來到1.65%，反應對通膨的擔憂，但除非FED出手，否則市場資金動能依舊維持充沛。

目前台股逼近萬八，楊惠宇認為，融資減少、融券增加，未來將由兩道力量：軋空手及軋空頭，配合活蹦亂跳的中小型股，帶領指數往萬八攻堅，而這上漲過程中，類股轉換非常快速。

石英元件供不應求 石英廠財報迎佳績

此次帶領盤面的兩個主軸：低軌衛星及元宇宙，楊惠宇指出，一個有數字、另一個沒數字，無論如何這兩個題材都上漲了，顯示現在的趨勢就是「題材當道」。題材有分很多種，所謂買股票找理由，可能是營收、前景，抑或是供需產生變化。當需求大於供給時，報價就會上漲，也會帶動營收及獲利，而近期最夯的漲價，非石英元件莫屬。

石英為水晶的一種，只要加電壓在兩側會產生變形，讓內部晶體震盪，可以提供電子產品準確的訊號及頻率，楊惠宇形容，此概念就如同人的心臟，跳的太快或太慢，都會危害健康，石英元件擔負此項功能，此外，也可做成瀘波器，專門過濾雜質及電源干擾。

石英元件上一波好光景約在10年前，當時背景是3G轉4G，楊惠宇表示，今年除了5G外，包含電動車、物聯網等等部分，也需要增加石英元件的使用量，尤其在5G基地台因發放範圍縮小狀況下，需要構建大量的基地台，所以使用量會是4G時期的兩倍；另外，因為產品往更高端發展，故金額也會提高為4G時期的三倍，這也讓日本電波在中國蘇州擴產積極搶商機。

石英概念股大PK

觀察國內主要的石英元件廠總共有六間，分別為晶技、加高、台嘉碩、希華、安碁及泰藝。

楊惠宇認為，晶技為國內石英元件龍頭，在被打出蘋果200大供應鏈後，持續利用間接的方式供貨，近年也取代S E I K O重返供應鏈行列，由間接轉為直接，聲學元件部份因為受到中國紅海競爭，導致營運表現不佳，公司積極轉往車用、醫療及工業用等利基型產品，也順利帶動毛利率由30%跳升至38%，歷年獲利穩定約介於2~3元，去年產品調整效益開始浮現，獲利一舉躍升至4.61元，持有華碩集團旗下力智，股價創高己來到800元上，本業及業外表現皆良好，本益比只有12倍，具「物美價廉」特色！

加高一開始即和日本大真空進行策略結盟，搭配產品線及通路來擴大市占，因此在手機部份包含電壓，壓控及溫度等各功能之震盪器產線發展完整，大真空持股50%籌碼，非常穩定為其優點，而且也持股2.91%鈺太，今年獲利成長約116%，本益比12倍，和晶技同為最低本益比之石英元件廠。

台嘉碩主要產品為表面聲波元件及石英元件，其中石英元件供貨給希華、晶技、安碁及泰藝，產品比重車用30%、消費性電子20%、手機25%、物聯網20%，之前投資韓廠SAWNIC持股35%虧損影響獲利，目前己步入軌道，並打算明年在韓國IPO，結盟AKTS為美國上市公司，第四季將可認列其交換股權收益，重點AKTS在 RF前端之濾波器生產具優勢，有可能因此切入高階產品代工，為石英元件中最具題材個股。

安碁、泰藝因為去年獲利基期低，所以今年呈現出來年成長幅度就非常驚人，希華則也是擁有業外韋僑，整體石英元件廠，除安碁本益比40倍較高外，其餘廠約12~15倍本益比尚在合理階段。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 鄭心芸）

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