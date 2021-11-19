台積電+面板3雄衝 台股觸17,900點

美股三大指數創新高，台股加權指數19日開高在17,864.19點，權王台積電（2330）開高在622元，大漲9元，IC設計龍頭廠聯發科（2454）開在1,115元，面板三雄早盤漲幅在2～3％，帶動台股早盤漲幅大漲逾百點，指數重返17,900點之上，續向萬八關卡邁進。

受到輝達、亞馬遜等科技巨擘股價跳高，以及零售業者繳出亮眼財報激勵，那斯達克指數、標準普爾500指數及費城半導體指數全面寫下歷史收盤新高，僅道瓊工業平均指數受思科拖累逆勢走低。

道瓊工業平均指數11月18日終場下跌0.17％ （60.1點）、收35,870.95點。那斯達克指數上漲0.45％（72.14點）、收15,993.71點，創歷史收盤新高。費城半導體指數上漲1.79％（68.52點）、收3,899.96點，創歷史收盤新高。

宏遠投顧指出，18日台積電、聯發科、面板相關、航運股、金融股上漲，台股大盤上漲77.33點，收在17,841點，續往18,000點前進，並有挑戰新高的可能。

不過，近期台股輪動結構開始改變，開始上漲一些有獲利佳、低本益比股票，以偏向價值低估權值及業績成長股為主；之前一直賣超台股的外資，也開始認錯回補，加上法人作帳行情啟動，台股大盤或有可能再創新高。

在台股大盤或有可能創新高之際，股價漲太多且沒有甚麼獲利的概念股，則有可能下跌，宜特別留意。