跌深+低價 外資狂敲友達、群創、彩晶

外資近2日開始回補面板三虎，尤其18日三大法人狂敲友達近11.66萬張（近25億元）、群創加碼10.8萬張（逾20億元），彩晶也買超1.9億元，推升較前一天爆量約2.5～3倍之間，股價收盤強漲5～7％，友達盤中更一度攻上漲停。

儘管市場傳出面板報價12月續跌，但面板雙虎仍可望賺錢，加上股價屬低價股，吸引外資強力回補持股，在資金快速集中下，低價股近日遍地開花，外資18日從航空雙雄等漲多的族群調節、轉進面板股。

台新投顧副總黃文清指出，近期面板因疫情已暫到尾聲，市場認為PC、NB、TV等需求減弱，造成股價大跌，現階段，面板股具有便宜、跌深優勢，今年來賣超曾達到五、六千億 元的外資，被迫回補台股，此時「低位階股」成為選股之一。

國泰證期顧問處資深經理蔡明翰分析，第三季是面板股的旺季，第三季下半場時市場已預期第四季及明年第一季是面板產業淡季，近來面板報價也持續下跌，然而股價之前已提前先行修正，目前利空已消化得差不多了，因股價屬低價股族群，如今外資進場大舉點火，股價就快速彈升。

面板三虎今年前三季都繳出亮眼成績單，友達前三季每股獲利（EPS）達5.33元，已較去年的0.36元增近14倍。

群創前三季EPS也有4.99元，較去年的0.17元翻了28倍；彩晶前三季EPS為2.36元，也優於去年的1.25元。惟對於第四季及明年獲利市場看法偏向保守。

面板股掛在「光學類股」，因而帶動上市光學類股成交值18日爆增至489億元，較前一天增飆增1.1倍，成交值占比也翻倍攀升至12.21％。面板股族群整體表現氣勢強，除了面板三虎齊步大漲外，誠美材、力特、明基材、友輝、瑞儀等都大漲2～5％以上。