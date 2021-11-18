做夢行情燒 10檔領頭攀峰

台股18日再衝17,800點關卡，距萬八大關僅一步之遙，年底做夢行情延燒，包括譜瑞-KY（4966）、元太（8069）等10檔領先大盤、股價創歷史新高。

第一金投顧指出，近期在美股創下歷史新高後，台股大盤也隨之翻揚上漲，即將挑戰前高18,000點。每年台股年底都是作夢的季節，2022年展望樂觀的公司將吸引市場資金並脫穎而出；目前半導體、半導體設備、解封相關、內需相關、電子標籤、車用半導體、IC設計、挖礦相關等產業展望樂觀。

18日台股盤面上有包括譜瑞-KY、嘉澤、茂達、紘康、元太、東哥遊艇、韋僑、利機、新產、宜新實業等10檔，股價已率先攀上歷史新高。

針對千金股譜瑞-KY，據本土投顧龍頭報告指出，高頻高速的資料傳輸需求成長快速，譜瑞-KY在eDP、高速傳輸領域的技術領先，切入伺服器業務有助於優化獲利能力，2022年也將持續受惠於商用、電競筆電等需求，各產品線規格及選用製程亦將有所提升，營運仍具成長動能。

而元太則是大掀法說會行情，18日股價跳空開出、直攻漲停。多家投顧法人出具報告看好，如統一投顧指出，隨市場需求強勁，預期元太第四季營收可望再創新高，電子貨架標籤（ESL，Electronic Shelf Labels）產能再開出，毛利率同步優化；迎接自動化與節能，預期ESL未來6年高速增長。隨著產業趨勢明確，專利技術為市場龍頭，且產能擴張積極，看好營運攀峰。