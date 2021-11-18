11/19盤前掃描｜年底作帳 14檔集團股衝

本日重要投資情報：（1）資金回流拚萬八 四族群給力 14檔受注目；（2）做夢行情燒 10檔領頭攀峰；（3）台積電給美國機密曝光；（4）美股｜輝達漲逾8% 那指、標普、費半創新高。



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年底作帳 14檔集團股喊衝

台股「萬八」近在咫尺，法人指出，大盤近期呈現類股輪漲，業績不差的集團股易有作帳行情，預期年底將由業績股、作帳股、作夢股「三大主軸」輪番上陣…閱讀全文

美股｜科技股、晶片股發燒 輝達漲逾8%

輝達周三公布亮眼財報及財測，美國公債殖利率微幅下滑，投資人資金轉進科技股，亞馬遜、蘋果、谷歌受惠，晶片股包括輝達、超微、美光、高通凌厲，台積電ADR大漲逾3.6%，中概股、銀行股、汽車股偏弱…閱讀全文

資金回流拚萬八 四族群給力 14檔受注目

台股即將攻上萬八，資金整隊鎖定高現金殖利率、低股價淨值比的個股布局，鎖定四大族群如有貨櫃航運、面板、金控及驅動IC設計股，包括長榮（2603）、群創（3481）及國泰金（2882）等個股…閱讀全文

做夢行情燒 10檔領頭攀峰

台股18日再衝17,800點關卡，距萬八大關僅一步之遙，年底做夢行情延燒，包括譜瑞-KY（4966）、元太（8069）等10檔領先大盤、股價創歷史新高…閱讀全文

五檔台股基金 今年來漲逾50％

主動式台股基金今年來績效亮麗，積極型的投資人持續加碼買進，統計10月台股基金資金流向，申購與贖回金額相減後呈淨流入，全體台股基金當月獲投資人淨申購79.58億元，創今年單月次高淨申購紀錄，累計今年來淨申購金額為181.2億元…閱讀全文

玉晶光董座陳天慶：元宇宙光學元件 明年起可望放量

玉晶光18日召開法說會，針對市場關注的元宇宙商機，玉晶光董事長陳天慶強調，相關的光學元件都有在出貨，根據客戶對這個產業的規劃及願景，有可能從明年開始就會放量…閱讀全文

台積電給美國機密曝光

在美國商務部要求下，台積電、三星等各大半導體廠已於11月8日前交出商業機密，以釐清產能供給狀況。陸媒也披露五大晶圓代工廠交給美方的部分資訊，其中有四家台廠包括台積電、力積電、聯電和VIS（世界先進）…閱讀全文