外資大舉掃貨面板三虎 最愛十檔出列

台股18日震盪收高，指數終場突破17,800點，上漲77.33點。外資買超新台幣101.69億元，以面板股居多，同步買超友達、群創及彩晶。

台股18日在金融類股持續走高帶動下，指數收漲77.33點，收在17,841.37點，漲幅約0.44%，成交值3,946.35億元。

外資及陸資18日買超101.69億元，自營商買超5.49億元，投信賣超9.96億元；三大法人合計買超97.22億元。

據台灣證券交易所資料，外資18日買超友達最多，達10萬9,381張；買超群創9萬5,939張，居第2位。外資還買超彩晶9,033張，為今天買超前10名之列。

友達、群創及彩晶在外資大舉買超拉抬下，18日股價同步走高，友達收在21.5元，上漲1.4元，漲幅達6.97%，並創3個月高。群創股價收在18.7元，上漲1元，漲幅5.65%。彩晶收在15.95元，上漲0.8元，漲幅5.28%。

外資18日買超前10名個股還有大同、中石化、陽明、華邦電、長榮、和桐及兆豐金。

外資18日賣超前10名個股有新光金、長榮航、中鋼、聯電、鴻海、仁寶、國泰金、技嘉、佳世達及台企銀，包含金融、航運、鋼鐵及電子股。

分析師王兆立表示，隨著財報季接近尾聲，美股拉回整理，並不意外，預期台股指數震盪可能逐漸擴大，將以個股表現為主。台股若要進一步上攻，有賴美股大漲激勵。

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