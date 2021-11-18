11月18日一分鐘強弱勢股

11月18日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

辣椒（4946）

9.97

處分碩辣椒業外進補，Q3 EPS 3.59元，Q4新品持續助攻營收成長動能

M31（6643）

9.96

Q4新開案進度回溫、新增訂單認列業績，營收有望季增逾五成

永昕（4726）

9.96

mRNA、ADC技術明年起接單，二廠明年Q1投產，總產量擴增四倍

建碁（3046）

9.94

再獲美國獨立充電樁服務商 VOLTA Charging訂單，Q4營運添動能

利機（3444）

9.94

BT載板打入低軌衛星，訂單排至明年 6月，股價連拉兩根漲停板

長聖（6712）

9.93

細胞製備委託訂單排至明年9月，Q4、明年H1業績將維持正成長

力致（3483）

9.92

股價突破下降趨勢線，18日拉出帶量長紅，成交量創四個月新高

順藥（6535）

9.9

長效止痛藥取得日本劑型專利，將搶攻日本止痛34.2億美元市場

美時（1795）

9.86

Q3毛利率創六季高，本業、業外豐收，法人估明年大賺逾一股本

凌陽創新（5236）

9.85

搶搭元宇宙熱潮，打入AR／VR裝置供應鏈，股價連兩日漲停

製表：鄭郁平

11月18日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

康控-KY（4943）

10

KY股再暴雷，前三季賠掉兩個資本額，股價連吞三根跌停

杏國（4192）

10

新藥三期解盲失利、Q3每股虧損1.9元，18日打入全額交割

駿熠電（3642）

10

每股淨值低於5元，遭打入全額交割，股價連兩日跌停

康聯訊（3672）

9.85

10月營收0.65億元，月減36.5％、年減25.1％，股價受隔日沖賣壓襲擊

穩得（6761）

7.39

新掛牌蜜月行情暫歇，股價跌破5日線，惟外資連四日買超178張

台通（8011）

6.87

網通指標股紛紛漲多拉回，17日吞爆量黑K棒後，回測5日線

通嘉（3588）

6.51

17日最高價衝上11年半來新高後遇壓，18日回檔、跌破5日線

訊達（6140）

6.51

股價連三日漲停後，16日吞爆量長黑、18日跌破5日線

元禎（1725）

6.32

股價近一個月來大漲29.87％，17日收十字線後，跌破5日線

明泰（3380）

6.08

Q3毛利率創九季高、5G O-RAN明年貢獻營收，惟網通股集體回檔

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平