11月18日一分鐘強弱勢股
11月18日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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辣椒（4946）
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9.97
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處分碩辣椒業外進補，Q3 EPS 3.59元，Q4新品持續助攻營收成長動能
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M31（6643）
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9.96
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Q4新開案進度回溫、新增訂單認列業績，營收有望季增逾五成
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永昕（4726）
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9.96
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mRNA、ADC技術明年起接單，二廠明年Q1投產，總產量擴增四倍
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建碁（3046）
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9.94
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再獲美國獨立充電樁服務商 VOLTA Charging訂單，Q4營運添動能
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利機（3444）
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9.94
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BT載板打入低軌衛星，訂單排至明年 6月，股價連拉兩根漲停板
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長聖（6712）
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9.93
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細胞製備委託訂單排至明年9月，Q4、明年H1業績將維持正成長
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力致（3483）
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9.92
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股價突破下降趨勢線，18日拉出帶量長紅，成交量創四個月新高
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順藥（6535）
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9.9
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長效止痛藥取得日本劑型專利，將搶攻日本止痛34.2億美元市場
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美時（1795）
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9.86
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Q3毛利率創六季高，本業、業外豐收，法人估明年大賺逾一股本
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凌陽創新（5236）
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9.85
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搶搭元宇宙熱潮，打入AR／VR裝置供應鏈，股價連兩日漲停
製表：鄭郁平
11月18日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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康控-KY（4943）
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10
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KY股再暴雷，前三季賠掉兩個資本額，股價連吞三根跌停
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杏國（4192）
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10
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新藥三期解盲失利、Q3每股虧損1.9元，18日打入全額交割
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駿熠電（3642）
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10
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每股淨值低於5元，遭打入全額交割，股價連兩日跌停
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康聯訊（3672）
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9.85
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10月營收0.65億元，月減36.5％、年減25.1％，股價受隔日沖賣壓襲擊
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穩得（6761）
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7.39
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新掛牌蜜月行情暫歇，股價跌破5日線，惟外資連四日買超178張
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台通（8011）
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6.87
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網通指標股紛紛漲多拉回，17日吞爆量黑K棒後，回測5日線
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通嘉（3588）
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6.51
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17日最高價衝上11年半來新高後遇壓，18日回檔、跌破5日線
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訊達（6140）
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6.51
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股價連三日漲停後，16日吞爆量長黑、18日跌破5日線
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元禎（1725）
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6.32
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股價近一個月來大漲29.87％，17日收十字線後，跌破5日線
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明泰（3380）
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6.08
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Q3毛利率創九季高、5G O-RAN明年貢獻營收，惟網通股集體回檔
製表：鄭郁平
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