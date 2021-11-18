航海王昂首闊步 造紙類股熱 24檔給讚

台股今（18日）加權股價指數收盤報17,841.37點，漲77.33點，漲幅0.44％，成交量為3,946.35億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計倫飛、必應、宏碁智醫-新、大樹等24檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以造紙類股波動最大，上漲3.2％，百貨類股跌幅明顯，下跌1.75％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達6.6％的有12檔，漲幅前10名有9名為漲停，依序為倫飛（2364）、必應（6625）、建碁（3046）、中和（1439）、富爾特（6136）、美時（1795）、佳能（2374）、宏亞（1236）、中電（1611），其餘為無敵（8201）。

上市股今跌幅超過5.1％的有10檔，前10名有跌停的康控-KY（4943），其餘為台通（8011）、通嘉（3588）、元禎（1725）、明泰（3380）、元晶（6443）、全訊（5222）、美德醫療-DR（9103）、台揚（2314）、捷敏-KY（6525）。

上市成交量前10名個股依序為新光金（2888）、華航（2610）、群創（3481）、友達（2409）、長榮航（2618）、開發金（2883）、大同（2371）、彩晶（6116）、光磊（2340）、長榮（2603）。

上櫃有13檔9.8％以上漲幅，漲幅前15名都是漲停，前十名有宏碁智醫-新（6857）、大樹（6469）、辣椒（4946）、M31（6643）、永昕（4726）、百徽（6259）、利機（3444）、長聖（6712）、力致（3483）、合一（4743）。

今日上櫃有12檔股票有5.6％以上跌幅，跌幅前10名有駿熠電（3642）、杏國（4192）、欣大健康（4198）、VHQ-KY（4803）、康聯訊（3672），5檔跌停。其餘為天蔥（2740）、穩得（6761）、訊達（6140）、光洋科（1785）、立衛（5344）。

上櫃成交量前10名個股依序為聚和（6509）、美琪瑪（4721）、創惟（6104）、漢磊（3707）、系統電（5309）、晶宏（3141）、光洋科（1785）、加高（8182）、元太（8069）、晶焱（6411）。

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