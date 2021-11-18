貨櫃三雄攻勢再起？分析師點出兩道關卡

航運股近期再度獲得買盤青睞，股價是否有機會再上攻，專家認為，為緩解美國通膨壓力，中美可能會互惠降關稅，中美貿易量將增加9成，將帶動貨櫃三雄明年獲利再度衝高，不過，股價能否重返榮耀，需耐心等待，而且長榮還必須克服半年線及頸線等兩道關卡後，貨櫃三雄股價才有機會攻勢再起。

美國通膨居高不下，難以降溫，萬寶投顧蔡明彰認為，原因在於拜登政府大撒錢政策及缺工的因素所導致。受到新冠疫情衝擊，為了促進經濟發展與民眾消費，拜登先後祭出多項給民眾紓困金的財政刺激措施，共計6兆美元。再加計已通過1.2兆美元基礎建設，及尚未通過的1.7兆美元社會支出法案。拜登上台兩年，直升機撒錢高達9兆美元，雖然刺激消費需求，但也同時拉動通膨。

不僅如此，也讓供應鏈惡化，因為很多人拿到紓困金就不工作，8月底有4,300萬人離職，創20年新高，使得第三季餐飲等服務業平均薪資年增8％，也創20年新高。目前全美國仍有超過1,000萬個工作空缺，進一步加重供應鏈壓力，因此，來自各個國家的貨櫃輪被堵在美國各大港口，因為缺少足夠的工人及交通運輸工具，導致供應不足，當然拉升物價。

為了防止通膨失控，拜登迫在眉睫，蔡明彰認為，拜登必須在明年期中選舉前打出幾張王牌，以控管通膨，第一張王牌是聯準會開始縮債及升息，第二張王牌是壓制能源價格，比如釋出石油儲備，這會有短期效果，但也容易使原油中長期回升，對物價的壓抑是先蹲後跳，也不是最佳選項。若這張王牌打出來，可以開始關注台股的塑化、鋼鐵股價，將先跌後漲。

第三張王牌則是降關稅，降中國產品關稅可能會成為拜登打壓通膨的必然政策。蔡明彰指出，習拜會後，美國可望逐步調降川普時代加徵中國的產品關稅，財長葉倫已對媒體釋出這個風向球。為何美國考慮調降中國關稅，無非是為了拯救拜登低落的民調，2022年是美國期中選舉，若民主黨選輸，將使拜登立刻跛腳，也不會2024連任了。

蔡明彰分析，調降2018年以來中美貿易戰的中國關稅，這不會打壓美國股市的信心，並且減輕美國民眾的消費支出壓力，自中美貿易戰以來，一年減少千億美元中美貿易，進而影響中國4,000億美元輸往美國的產品，估計增加美國民眾一年500億美元的支出，這是物價上漲的主因之一。

調降關稅後，中美貿易量增加90％，航運股可望受惠，蔡明彰認為，貿易仍仰賴海運，貨櫃三雄明年獲利鐵定比今年更高，碗型底股價走勢進二退一，需耐心等待，長榮站上季線還有兩道關卡，分別是半年線130元及頸線138.5元，這兩道關卡全部克服後，貨櫃三雄攻勢再起。

相對航空雙雄V型反轉，上檔壓力較輕，投信在中小型電子大獲全勝後，11月來加大航空雙雄部位，華航買超3.5萬張、長榮航3萬張，成為投信年底作帳新標的。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 鄭心芸）