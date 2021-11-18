利多波連波 金融指數 飆24年高

金融股撐盤，台股攻高氣焰旺！美國聯準會（Fed）縮減購債「箭在弦上」，市場更預估，美國明年上半年恐提前升息，資金流入金融族群。開發金獲金管會同意，以股份轉換方式取得中壽100％股權，17日飆漲逾8％慶賀，新光金同步勁揚6.9％，上市金融類股指數大漲2.04％，收盤達1,678.72點，創24年來新高。

Fed預計本月縮減購債規模，雖短期內不急於升息，惟全球通膨仍持續升溫，美國10月消費者物價指數（CPI）年增6.2％，改寫逾30年新高。市場預期，美國恐將提前至明年6月升息，銀行淨利差可望擴大，有利金融股獲利表現。

開發金16日獲金管會同意，以股份轉換方式取得中壽100％股權，將躋身國內前五大金控，17日狂漲8.31％大展慶祝行情，盤中一度觸碰17元關卡，終場收16.95元，改寫逾17年高。三大法人連兩日買超40,341張，外資持股比率更衝上9月下旬來新高的24.14％。

整體金融族群17日買氣暢旺，新光金大漲6.9％，法人連四日買超12.83萬張；國泰金則受惠國壽投資收益進補，前三季稅後純益1,224億元，年增九成，股價揚升3.67％；此外，開發金新成員中壽，股價亦漲2.65％，台新金、富邦金、康和證、群益證、王道銀行則同步勁揚逾2％，法人買超介於701～2.22萬張。終場金融類股指數強漲2.04％，改寫了自1997年8月30日以來的新高。

「通膨巨獸」來勢洶洶，全球央行爆發升息潮，法人分析，金融、實質資產、原物料類股同屬「抗通膨概念股」，且籌碼亦相對穩定，投資人可納入投資配置。

國泰證期資深經理蔡明翰也表示，Fed將於本月縮減購債，市場資金回流美股，帶動美股領先創高，後續全球股市有望「雨露均霑」，加上全球疫情趨緩、作夢行情、歐美消費旺季加持，研判加權指數年底前有望再締新猷。