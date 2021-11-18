存股族看過來！國泰金富邦金明年殖利率可望逾6％

金融股今年表現超強！專家指出，台股長期多頭以來，金融股年度績效首次勝過電子股，尤其今年金控公司可說是大豐收，國泰金及富邦金前9個月就大賺2,523億元，佔整體金控一半，以目前價位計算，這兩家金控明年殖利率可望逾6％。

美國10月消費者物價指數(CPI)高達6.2％，創31年來最大漲幅，目前美國民眾面臨物價上漲與物資短缺已覆蓋各個領域，大到汽車、房屋，小到牛奶、雞蛋，無一例外都受到通膨的影響。

為了抑制居高不下的通膨，美國聯準會自今年11月開始減少購債，明年6月QE完全退場，接下來就是何時開始升息，目前市場均認為，聯準會明年底前至少會升息一次。萬寶投顧蔡明彰指出，升息不僅對美股打壓甚大，也對復甦的美國經濟負面影響大，同時亦會對整體台股不利，不過，唯一受惠的是金控股，因為升息將使銀行利差擴大。

國內金控前三季獲利近5,000億元，富邦金、國泰金兩家前9月大賺2,523億元，佔整體金控一半，蔡明彰分析，富邦金前三季EPS 11.32元，國泰金8.96元，全年分別估14元及10元，本益比都不到6倍。金控發放股息較保守，但以股息發放率4成計算，富邦金明年股息估5元，國泰金估4元，以目前價位計算的殖利率逾6％。

蔡明彰認為，如果明年美國升息，台灣跟進，頂多升息一碼，銀行定存100萬元，只不過增加利息2,500元，哪裡比得上國泰金、富邦金的6％殖利率。但最近較強的金控是開發金，11月以來大漲19％，最主要是月初起漲點14.1元，低於淨值15元，表示低估的金控動了起來。

金融指數不知不覺今年大漲30％，績效擊敗大盤漲幅的20％，也超越電子股的18％，蔡明彰指出，這是2016年台股7,627點起漲，長期多頭以來，首次金融股年度績效勝過電子股，顯然市場已開始反映明年美國及台灣將升息的主流股替換。

蔡明彰強調，絕大多數人仍看不出金融股未來潛力，金融股融資使用率僅0.6％，對比電子股融資使用率4.1％，微不足道。

蔡明彰分析，台股長線大黑馬一定要與散戶對作，去年3月疫情最嚴重時，台股崩跌到8,523點，航運股融資使用率2.2％，當時長榮才8.9元，後來航運成為今年台股漲最凶類股，大家都看走眼，而現在航運股融資使用率已來到了14.8％，通常融資使用率處於低位，散戶視而不見，長期有成長基本面的類股都尚未進入主升段，所以現在金融股應是可長線佈局的最佳時刻。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 鄭心芸）