11/18盤前掃描｜11檔火紅 投信連十挺

本日重要投資情報：（1）高通看旺到2024 台積電、聯電、日月光全受惠；（2）黃蔭基：通膨來了 升息將成主流；（3）年終搶息族注意 ETF配息秀 9檔壓軸登場；（4）美股｜通膨、供應鏈隱憂 道瓊跌逾200點 。



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第一金、開發金等11檔火紅 投信連十挺

投信連四日買超台股集中市場，買超金額54.69億元，是三大法人中最愛台股，對個股更有52檔出現連四日以上買超，其中，對中第一金（2892）及開發金（2883）等11檔更出現連10～15日以上買超…閱讀全文

美股｜通膨、供應鏈隱憂 道瓊跌逾200點

通膨隱憂持續影響市場情緒，投資人駐足觀望，通膨、供應鏈的走向，為因應物價上漲，市場押寶美國聯準會（Fed）升息動作將比預期中來的更早。油價跌至6周低點，拖累能源股，金價上漲0.83%、美元指數下滑0.13%、VIX恐慌指數上升4.52%…閱讀全文

黃蔭基：通膨來了 升息將成主流

永豐金控17日召開法說會，各界關心通膨是暫時還是長期，永豐金控首席經濟學家黃蔭基直言，通膨不是暫時的，「通膨已經上來」，貨幣政策拐點已出現，預期台灣2022年第四季將升息，「2022年升息是主流」…閱讀全文

年終搶息族注意 ETF配息秀 9檔壓軸登場

今年度ETF配息進入尾聲，至月底還有元大台灣高息低波（00713）、元大MSCI金融（0055）、兆豐藍籌30（00690）等九檔ETF壓軸登場，挾帶配息金額增加，填息行情可期，帶動近期交投顯著放量，投資人搶領年終配息紅包…閱讀全文

高通看旺到2024 台積電、聯電、日月光全受惠

在高通釋出亮眼展望的同時，法人看好，隨著高通在半導體事業持續成長，晶圓代工廠台積電、聯電及封測大廠日月光投控等相關供應鏈可望全面受惠…閱讀全文

接軌全球 台版最低稅負稅率至少15%

全球最低稅負制預估將於2023年上路，台企最低稅負制稅率將提高！財長蘇建榮17日指出，據財政部統計，我國約有160家台企與259家在台外商跨國集團共419家，將受全球最低稅負制影響…閱讀全文

台幣兌歐元 20年新高

20年來最強的新台幣就是現在。國際美元指數衝破96到逾一年新高，非美貨幣都應聲走跌，但累計今年以來新台幣對美元仍升值2.49％，也因而讓新台幣對日圓及歐元交叉匯率各創下逾23年及逾19年半新高…閱讀全文