高通看旺到2024 台廠受惠

手機晶片大廠高通（Qualcomm）17日釋出未來三個會計年度的財務目標，從2022～2024年，代表晶片銷售業務的QCT半導體事業營收將可望達到中雙位數（mid-teens）的年複合成長率（CAGR）。高通總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）指出，未來成長動能將由自駕車、物聯網等產品線帶動，且高通打造的Snapdragon平台將會是元宇宙（Metaverse）的入場門票。



在高通釋出亮眼展望的同時，法人看好，隨著高通在半導體事業持續成長，晶圓代工廠台積電、聯電及封測大廠日月光投控等相關供應鏈可望全面受惠。



高通釋出最新財測，預計2022～2024年會計年度當中，QCT半導體業務營收將實現中兩位數（mid-teens）的年均複合成長率，營業利益率將超過30％，且智慧型手機和射頻前端業務營收的成長率至少將與可服務市場範圍（SAM）12％的年均複合成長率持平。



高通預期，汽車業務年營收將在未來五年成長至35億美元，在未來十年成長至100億美元，且在2024會計年度，物聯網業務年營收將成長至90億美元。



高通於17日凌晨舉行「2021 高通投資者大會」並在會中宣布多項好消息，其中包含以ARM架構的新款PC用處理器、自駕車及物聯網等產品線未來將會相繼問世，替高通帶來新營運成長動能。



其中，投資人關心的蘋果數據機晶片對高通的訂單未來恐逐步減少問題，不過高通指出，未來流失的蘋果數據機晶片訂單將可望由自駕車、物聯網晶片等產品線遞補。



同時，艾蒙還宣布，將成為「次世代物聯網（IoT Next）」晶片供應商，屆時消費者若想要登入元宇宙市場，Snapdragon平台將會成為其主要供應商。他表示，高通所推出的Snapdragon平台已經打入Oculus Quest供應鏈，且是第一家採用Snapdragon XR2平台。