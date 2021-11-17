金融睡獅醒 台股揮軍萬八

開發金因取得中壽100％股權，17日成為多頭新箭頭，率領金融指數大漲2.04％，創1997年以來新高，並貢獻大盤40點，配合高價集團驚見「12千金」榮景，大盤上攻萬八氣勢如虹。



適逢台指期結算，台股17日尾盤出205億元大量，帶動指數甩尾拉高，終場加權指數上漲70點，以17,764點作收。外資在現貨終止連3日買超，轉賣1.76億元，惟盤面題材百花齊放，行情持續向上挺進，攻克萬八已成內外資法人共識。



以外資圈對台股高點預估，瑞銀證券早在年中便提出，台股下半年將從強漲轉為溫和上揚，把高點預期調升到外資圈最高的19,660點，尤其樂觀情境指數預估值達21,500點，迄今仍是外資圈給出的最高紀錄。



此外，匯豐賦予台股高點預期18,350點雖非外資圈最高，不過是首家對2022年亞洲各國市場提出指數觀點者，先前摩根士丹利證券提出的較專注在總體經濟層面。



萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，上市櫃公司今年以來獲利大幅成長，外資卻逆勢大賣近5千億元，檯面下原因在於擔憂兩岸關係恐成股市最大黑天鵝，可一旦兩岸風險獲得控制，未來外資回補，指數將輕易突破高點，惟需注意台股若本周周K線再度收紅，將連續7周走高，料下周將有短線換手整理的賣壓，稍作震盪後才會往萬八發動攻擊。



凱基投顧表示，時序進入財報空窗期，國際股市若沒出現重大利空或修正拉回走勢，在市場對作帳行情的期待下，指數將可望呈現偏多格局，建議持續擇優布局。



啟發投顧分析師趙彭博指出，台股上攻萬八消化賣壓過程中，目前不到4千億元的成交量並不足以讓類股普漲，預料盤面仍將以類股輪動、加速資金進行轉移的碎步方式微幅前進。因此「跌了買、賺了跑」是較佳的交易策略。