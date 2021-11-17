緯穎躍千元 12千金寫新局

資金狂潮湧入高價千金股無止盡！在股王矽力-KY、股后信驊攜手締造新天價，緯穎更登高一呼收在最高價1,010元，台股12千金首度齊聚一堂，半導體股族群更強占7檔，市值排名三級跳，為一甲子的台灣證券市場寫下新里程碑；台股17日擺尾，以17,764點、近4個月來新高作收，千金股扮演台股領軍再攻萬八的急先鋒。



12檔千金股包括矽力-KY、信驊、力旺、大立光、譜瑞-KY、祥碩、旭隼、富邦媒、AES-KY、世芯-KY、聯發科、緯穎等，市值排名全數晉升至百名之內，矽力-KY從去年底的35名躍升至第14名，力旺也從133衝上第52名，今年3月22日才上市的AES-KY更從上市日的162名，搖身成為第73名。



值得注意的是，目前上市櫃僅有110檔的KY股，千金股就占了4檔；就產業來看，半導體相關更占了7檔。萬寶投顧董事長朱成志指出，目前12檔千金股中有7檔為半導體族群，代表半導體股仍是市場核心、主角。



朱成志及華南投顧董事長儲祥生都認為，具有成長優良條件的高價股，近來成為多方資金卡位的焦點，這股風潮至今仍沒有改變，高價股、千金股仍是市場主角。朱成志指出，美國的情況也是如此，例如特斯拉股價已衝上1千美元以上。



儲祥生說，這波千金股有如「地心引力」一般，股價一路往上走一路不回頭，而外資及特定資金是推升千金股一路創高的主要推手，尤其近來外資不斷調高目標價，一路推升股價創高，雖然千金股並非一般投資人買得起，「但必須要承認市場就是如此！」



朱成志分析，近來台股呈現兩極化走勢，目前高價股及低價股（航空雙雄爆量大漲、金融股落後補漲）成為市場焦點；其中，高價股仍是市場主角，尤其年底有「作夢」（財報空窗期）及「作帳」雙行情，資金會集中在有題材的族群。



不過，仍有投資專家提醒，不少千金股本益比動輒衝上40～50倍，甚至70～80倍以上，確實明年營收獲利可能有好幾成的成長，是「有故事」的公司，但時間再往後看，能否支撐如此高的本益比，投資人仍要留意追高風險。