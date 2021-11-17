金融強勢撐盤 台股拉尾盤上揚70點

台指期今天結算，台股量縮震盪整理，電子整理，金融強勢撐盤，終場台股拉尾盤上漲70點，收在17764點。法人表示，市場資金行情仍偏寬鬆，有利全球投資氣氛，從技術指標來看，台股有利再次挑戰萬八關卡。

台指期今天結算，台股現貨市場呈現量縮震盪走勢，電子股盤中一度翻黑，金融股撐盤，台股小漲力守17700點之上，午盤過後電子整理，金融強勢撐盤，最後一筆205億元大量買盤挹注，終場台股拉尾盤放量上揚70.91點。

終場台股加權股價指數上漲70.91點，收在17764.04點，今天成交值相對放大來到新台幣3948.45億元，近日台股單日成交值超過3700億元，電子股今天成交值約2561億元，占比約65%，航運股成交值約624億元，占比約15.8%。

電子股今天小漲0.32%，金融股勁揚上漲2.04%，主要電子權值股整理休息，晶圓代工龍頭台積電終場收在平盤610元，聯電漲幅收斂，終場收在63.6元，小漲0.95%，鴻海收在107元，小跌0.93%，台達電收在261.5元，漲2.15%。

聯發科翻黑終場收在1030元，小跌0.48%，日月光投控收在106.5元，小漲0.95%。

航運股拉回平盤下，其中貨櫃三雄萬海收在158.5元，下跌1.55%，長榮收117元，下跌2.09%，陽明收107.5元，下跌2.27%。鋼鐵、塑膠整理休息。

展望國際股市，台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，國際油價衝到85美元見高後，緩步回落至80美元附近，天然氣價格在高檔盤旋未創新高，稍減緩通膨壓力，美國聯準會（Fed）11月啟動每月減少150億美元購債規模，預計明年中期完成，市場資金行情仍偏寬鬆，有利全球投資氣氛。

展望台股後市，吳繼先指出，經濟指標正面，企業第3季財報表現亮眼，台股暫時可喘口氣，從技術指標來看，有利再次挑戰萬八關卡。

觀察第4季台股產業面，吳繼先指出，第4季仍有供應鏈長短料調整變數，部分終端需求趨緩，不過部分具漲價題材產業，表現可優於預期，可留意半導體上游晶圓代工、具競爭優勢可改善產品組合轉嫁晶圓代工成本上升的IC設計族群。

（中央社）

《盤後解析》電金合擊 台股連4紅續闖高

周二美股收高，費城半導體漲幅最大。台股在台積電(2330)等權值電子股穩盤，中小電子股續攻，加上金融股上攻；今日集中市場震盪收最高，漲70點至17764點，再創本波最高價，成交值為3948億元。

美國強勁的10月零售銷售數據，加上高通拿下BMW電動車晶片訂單的利多鼓舞下，美半導體類股走揚，四大指數呈現全數上漲，漲幅介於0.15%至1.73%，台積電ADR微跌0.03%。

今早在台積電(2330)、聯發科(2454)等電子權值股穩盤，電子股主攻加上金融股助攻，開高走高，再度攻上17700點之上，盤中受到台積電跌落平盤使得指數出現震盪。但開發金、國泰金領軍金融股愈走愈高，台股臨收盤在航運本波多頭指標華航(2610)、長榮航(2618)高飛，拉抬多頭氣勢，一舉收高，再創本波反彈新高。今日尾盤台指期結算，順勢在高檔結算。

台股由台積電等電子權值股穩盤，加上國泰金(2882)、開發金(2883)等率金融股上揚，以及元宇宙、電動車等電子概念股續強；配合傳產股也有不錯的表現。台股開高後震盪，早盤最高攻上17762點，惟台積電一度跌落平盤以下，壓抑指數，一度跌到17669點，但多頭力守17700點，再度翻紅。

近期台股驚驚漲，表現優於亞股，台股連四紅；今日電子主攻，金融助攻，目前資金仍強勁，加上外資、投信連續三日買超，多方態勢延續，只是近期大漲後，部分個股震盪加劇。

短線電子權值股漲勢趨緩，但金融股接棒，台股持續驚驚漲的格局。

法人指出，目前台股盤勢維持偏多格局，惟考量短線在營收、季報公告結束之後，下半月題材性逐漸消退，且月初FOMC會議已定調本月稍晚將啟動縮減購債，資金收緊態勢確立，加上此波台股強勢拉抬過高，難免將面臨高檔獲利調節及解套壓力，仍應稍加提防高檔拉回的風險。

（時報資訊 沈培華）