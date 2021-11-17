航海王暫歇 百貨、金融接力燒 32檔火熱

台股今（17日）加權股價指數收盤報17,764.04點，漲70.91點，漲幅0.40％，成交量為3,948.45億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計華擎、光磊、熒茂、大中等32檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以百貨、金融類股波動最大，分別上漲2.25％、2.04％，航運類股跌幅明顯，下跌0.8％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達9％的有12檔，前12名皆為漲停，依序為華擎（3515）、光磊（2340）、明泰（3380）、揚智（3041）、敦泰（3545）、威鋒電子（6756）、宏亞（1236）、天鈺（4961）、嘉晶（3016）、和成（1810）、揚明光（3504）、美時（1795）。

上市股今跌幅超過3.1％的有14檔，前10名有跌停的康控-KY（4943）、互億（6172），其餘為樺漢（6414）、大飲（1213）、台揚（2314）、雷虎（8033）、龍燈-KY（4141）、新興（2605）、佰鴻（3031）、中航（2612）。

上市成交量前10名個股依序為華航（2610）、新光金（2888）、長榮航（2618）、開發金（2883）、長榮（2603）、宏達電（2498）、群創（3481）、聯電（2303）、友達（2409）、建漢（3062）。

上櫃有15檔9.9％以上漲幅，漲幅前10名都是漲停，有熒茂（4729）、大中（6435）、百徽（6259）、元山（6275）、辣椒（4946）、藥華藥（6446）、兆利（3548）、順藥（6535）、三顧（3224）、威潤（6465），今日有20檔漲停。

今日上櫃有14檔股票有5％以上跌幅，跌幅前10名有杏國 (4192)、昇華 (4806)、VHQ-KY (4803)、駿熠電 (3642)，4檔跌停，其餘為凱鈺 (5468)、金利 (5383)、耀勝 (3207)、京晨科 (6419)、佑華 (8024)、久陽 (5011)。

上櫃成交量前10名個股依序為創惟（6104）、漢磊（3707）、台嘉碩（3221）、中光電（5371）、合晶（6182）、安國（8054）、亞信（3169）、聚和（6509）、元太（8069）、九暘（8040）。

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