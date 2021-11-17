11/17盤前｜矽力信驊外資力挺 喊新天價

本日重要投資情報：（1）老美黑手伸進晶片自由市場？張忠謀解惑；（2）元宇宙夯 主力大炒宏達電 散戶小心被收割；（3）台積電熊本設廠 日本補貼4,000億日圓；（4）美股｜高通大漲近8% 費半創新高 Rivian飆。



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矽力、信驊外資力挺 喊出新天價

股王、股后新天價接力賽鳴槍起跑，高盛證券甫給予矽力-KY（6415）高達6,791元股價預期，炒熱股王升級行情，股后信驊（5274）不遑多讓，吸引摩根士丹利證券給出3,400元新天價，激勵股價16日一度攻抵漲停、順利站上「3」字頭…閱讀全文

美股｜高通大漲近8% 費半創新高 Rivian飆

美國10月份零售銷售數據優於預期，創今年3月以來最大增幅，半導體類股基本上漲，美股四大指數全線收紅，包括高通、超微、家得寶、特斯拉等個股漲幅在4％～8％之間，Rivian飆漲15.16%…閱讀全文

台積電熊本設廠 日本補貼4,000億日圓

日本經濟產業省近日召開專家會議，公布了振興日本半導體產業的「半導體產業基盤緊急強化包裹方案」，將分三階段推動實施。據日媒報導，台積電及日本索尼半導體解決方案公司（SSS）合資的日本熊本12吋晶圓廠JASM…閱讀全文

集邦：DRAM產值Q4恐不妙 2檔添變數

市調集邦科技調查顯示，因疫情導致的零組件長短料的問題，對於終端產品組裝的衝擊逐漸加劇，促使部分廠商開始減少購買屬相對長料的記憶體，尤其以PC OEM廠的態度最為明顯…閱讀全文

老美黑手伸進晶片自由市場？張忠謀解惑

全球晶片荒問題未解，有專家預估至少會延續至2023年，將對許多企業造成營收衝擊，而美國為了拿回解決晶片荒的主導權，要求各大廠商提供庫存、訂單及銷售數據，引發美國想竊取機密、重建當地供應鏈霸權的批評…閱讀全文

裕隆集團催油門 迎電動車潮

裕隆集團加速擁抱電動車浪潮，裕隆汽車自有品牌納智捷，將在2023年投產MIH電動車Model C，成為全球首發客戶；裕隆與義大利機車品牌Adiva合作開發電動物流車i-Cargo，預計2022年首季由裕隆代工量產，瞄準歐洲、日本與新加坡外銷市場…閱讀全文

元宇宙夯 主力大炒宏達電 散戶小心被收割

宏達電這波搭上元宇宙列車，近1個月股價跳漲近3倍，一度衝上97元、逼近百元大關，但周二（16日）漲多拉回，終場暴跌9.8%，收在82.1元。專家坦言，上周電視解盤節目，收視最高峰落在討論宏達電走勢，種種跡象顯示，散戶要被大戶割韭菜了…閱讀全文