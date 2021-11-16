非金控全體上市公司 前三季淨利年增92％

證交所表示，全體上市公司今（110）年前三季營收25.85兆元，年增幅19.92％，稅前淨利3.17兆元，年增幅更高達92.82％，顯示國內經濟成長動能延續，上市公司獲利表現佳。

證交所表示，本國上市公司及第一上市公司（不含金控14家、互億及英瑞-KY），前三季財務報告分別計863家及77家，已於11月15日完成公告申報。

在本國上市公司方面，前三季營收25.19兆元，年增幅20.17％，累計前三季稅前淨利3.09兆元，年增幅94.17％；第一上市公司前三季營收6,636億元，年增幅11.14％，累計前三季稅前淨利782億元，年增幅51.26％。

證交所分析，獲利成長產業主要為航運業、半導體業及塑膠工業。航運業因塞港惡化造成運能供給吃緊，另終端銷售仍持續擴張，供需失衡使運價維持高檔；半導體業受惠疫情加速數位轉型，5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，大幅推升獲利；塑膠工業則因基期油價較低，終端需求熱絡，產品價量齊昂，帶動獲利成長。

另第一上市公司前三季來自融資服務、航運、半導體及電機機械等產業之業務需求成長，推升整體KY公司獲利續創佳績。

至於獲利衰退產業主要為水泥工業、食品工業及觀光事業。水泥工業主要是煤價上漲侵蝕毛利，另大陸實施能耗雙控及限電使出貨量減，致獲利衰退。食品工業及觀光事業則受本土疫情衝擊。