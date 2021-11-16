11月16日一分鐘強弱勢股

11月16日一分鐘強勢股

 

公司

漲幅(%)

強勢原因

立積(4968)

10.00

WiFi 6產品需求提升，缺料情況明年可望好轉，外資回頭加碼

台通(8011)

10.00

網通族群強勢吸金，帶量收復年線關卡，KD指標交叉向上

美德醫療-DR(3138)

10.00

特定買盤拉抬，盤中攻上漲停，股價突破短期均線糾結區

穩得(6761)

10.00

新股掛牌題材延燒，外資加碼力道轉強，股價再創新高

安碁(6174)

9.98

Q3獲利亮眼，在手訂單暢旺，明年展望正向，連兩日放量漲停

佑華(8024)

9.98

IC設計族群輪動表態，法人回補持股，股價攻上30元整數大關

揚智(3041)

9.97

Q3損益兩平，終結連22季虧損，轉機題材加持，沿5日線走高

大甲(2221)

9.96

半導體廠建廠需求開出，不鏽鋼價格走揚，營收、獲利成長動能強勁

嘉晶(3016)

9.95

積極布局第三代化合物半導體應用，外資連三日買超，敲進6,150張

台嘉碩(3221)

9.95

股價勇登40元整數關卡之上，KD指標高檔鈍化，惟外資高檔調節

製表：陳昱光

11月16日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

位速(3508)

9.80

元宇宙題材熄火，高檔了結賣壓湧現，外資終結連4日買超

宏達電(2498)

9.68

市場追高意願薄弱，資金撤出漲多元宇宙概念股，跌落5日均線

森崴能源 (6806)

8.55

新股掛牌蜜月行情失靈，持股信心不足，面臨破發壓力

晶焱(6411)

7.59

投信大舉了結1,885張，澆熄股價上攻動能，衝關300元失利

博磊(3581)

6.70

股價短線急拉，獲利出場壓力浮現，30元大關得而復失

建達(6118)

6.33

多頭資金移轉，威盛集團普遍拉回，連六日漲停紀錄告終

智崴(5263)

6.17

股價高檔震盪，投信加碼力道暫歇，KD指標反轉向下

華景電(6788)

6.16

台積電設備概念股漲多拉回，土洋法人同步減碼，失守5日均線

國際中橡(2104)

5.80

碳黑事業面臨三大挑戰，外資連三日拋售持股，調節壓力加重

美而快(5321)

5.39

Q4旺季題材失色，月線之下弱勢整理，股價回測前波低點

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組