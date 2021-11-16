11月16日一分鐘強弱勢股
11月16日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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立積(4968)
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10.00
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WiFi 6產品需求提升，缺料情況明年可望好轉，外資回頭加碼
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台通(8011)
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10.00
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網通族群強勢吸金，帶量收復年線關卡，KD指標交叉向上
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美德醫療-DR(3138)
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10.00
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特定買盤拉抬，盤中攻上漲停，股價突破短期均線糾結區
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穩得(6761)
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10.00
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新股掛牌題材延燒，外資加碼力道轉強，股價再創新高
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安碁(6174)
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9.98
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Q3獲利亮眼，在手訂單暢旺，明年展望正向，連兩日放量漲停
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佑華(8024)
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9.98
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IC設計族群輪動表態，法人回補持股，股價攻上30元整數大關
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揚智(3041)
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9.97
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Q3損益兩平，終結連22季虧損，轉機題材加持，沿5日線走高
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大甲(2221)
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9.96
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半導體廠建廠需求開出，不鏽鋼價格走揚，營收、獲利成長動能強勁
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嘉晶(3016)
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9.95
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積極布局第三代化合物半導體應用，外資連三日買超，敲進6,150張
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台嘉碩(3221)
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9.95
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股價勇登40元整數關卡之上，KD指標高檔鈍化，惟外資高檔調節
製表：陳昱光
11月16日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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位速(3508)
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9.80
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元宇宙題材熄火，高檔了結賣壓湧現，外資終結連4日買超
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宏達電(2498)
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9.68
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市場追高意願薄弱，資金撤出漲多元宇宙概念股，跌落5日均線
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森崴能源 (6806)
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8.55
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新股掛牌蜜月行情失靈，持股信心不足，面臨破發壓力
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晶焱(6411)
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7.59
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投信大舉了結1,885張，澆熄股價上攻動能，衝關300元失利
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博磊(3581)
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6.70
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股價短線急拉，獲利出場壓力浮現，30元大關得而復失
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建達(6118)
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6.33
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多頭資金移轉，威盛集團普遍拉回，連六日漲停紀錄告終
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智崴(5263)
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6.17
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股價高檔震盪，投信加碼力道暫歇，KD指標反轉向下
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華景電(6788)
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6.16
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台積電設備概念股漲多拉回，土洋法人同步減碼，失守5日均線
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國際中橡(2104)
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5.80
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碳黑事業面臨三大挑戰，外資連三日拋售持股，調節壓力加重
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美而快(5321)
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5.39
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Q4旺季題材失色，月線之下弱勢整理，股價回測前波低點
製表：陳昱光
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