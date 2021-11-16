接棒宇宙人 航海王霸氣啟航 39檔紅通通

台股今（16日）加權股價指數收盤報17,693.13點，漲58.66點，漲幅0.33％，成交量為3,780.56億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計台通、美德醫療-DR、穩得、富驛-KY等39檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以航運類股波動最大，上漲4.23％，鋼鐵類股跌幅明顯，下跌1.4％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達7.35％的有18檔，前11名皆為漲停，依序為台通（8011）、美德醫療-DR（9103）、立積（4968）、宏亞（1236）、揚智（3041）、嘉晶（3016）、百一（6152）、今國光（6209）、太空梭（2440）、燿華（2367）、聯穎（3550）。

上市股今跌幅超過4.7％的有13檔，前10名有跌停的康控-KY（4943），其餘為宏達電（2498）、森崴能源（6806） 、誠創（3536）、國際中橡（2104）、建通（2460）、龍燈-KY（4141）、威致（2028）、凱羿-KY（2939）、華上（6289）。

上市成交量前10名個股依序為華航（2610）、長榮航（2618）、長榮（2603）、宏達電（2498）、建漢（3062）、友達（2409）、陽明（2609）、開發金（2883）、聯電（2303）、群創（3481）。

上櫃有16檔9.85％以上漲幅，今日共28檔漲停，漲幅前10名皆為漲停，有穩得（6761）、富驛-KY（2724）、安碁（6174）、佑華（8024）、大甲（2221）、台嘉碩（3221）、霹靂（8450）、捷迅（2643）、昱泉（6169）、威潤（6465）。

今日上櫃有11檔股票有5.6％以上跌幅，跌幅前10名有立衛（5344）、VHQ-KY（4803），2檔跌停。其餘為位速（3508）、詠昇（6418）、宏易創新（4530）、晶焱（6411）、博磊（3581）、建達（6118）、智崴（5263）、華景電（6788）。

上櫃成交量前10名個股依序為漢磊（3707）、金居（8358）、合晶（6182）、九暘（8040）、中光電（5371）、創惟（6104）、系統電（5309）、晶焱（6411）、驊訊（6237）、笙泉（3122）。

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