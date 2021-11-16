航空股化身直升機 盤中遇壓漲幅收斂

航空貨運需求暴增，阿聯酋航空宣布訂購兩架波音777貨機，波音股價15日聞訊勁揚5.5％，登三個月高點；台股航空雙雄同歡，長榮航（2618）16日於開盤一小時內攻漲停價29.4元，惟盤中漲停打開，漲幅收斂至近6％；華航（2610）則自大漲9％，降至僅小漲約2％，盤中振幅逾一成。

為反映油價上漲，長榮航、華航16日起調漲台灣出口的燃油附加費，貨運短期受惠海運擁擠轉單、本季航空貨運又進入傳統旺季，航空族群獲利率有望飆升。不過，法人建議，有鑑於股價短線累計漲幅已大，加上股價創高壓力存在，投資人不宜追高。

航空雙雄為市場焦點，長榮航基本面成最強後盾，10月營收103.71億元，月增21.76％、年增57.18％，創去年疫情爆發來新高；累計前十月營收800.27億元，年增7.39％；第三季稅後純益則達14.83億元，EPS 0.29元，連兩季獲利。激勵股價16日早盤一度亮燈漲停，漲幅熱絡下，盤中漲停卻打開。

此外，華航10月營收同樣「技驚四座」10月營業收入149.45億元，月增 14.56％、年增54.82％，創下同期新高，亦為2019年9月來新高，且單月貨運營收也改寫單月新高，助攻其股價寫下連13紅的「超旺」走勢。

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