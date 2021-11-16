11/16上市、櫃企業營運快報 重點摘要

今（11/16）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.台灣指數公司新編「台灣友善環境指數」，即日起已於盤中即時發布。該指數成分股依規則每年12月定期進行成分股審核，成分股檔數不固定，最新指數權重前十大成分股為台積電、富邦金、聯發科、聯電、台達電、和泰車、開發金、台泥、統一及國泰金。

2.防疫相關保單為產險帶來百億業績，讓產險前十月簽單保費連6月出現二位數成長率。根據產險業者統計，產險前10月簽單保費達1,718.57億元，較去年同期增加了172億元，成長率達11％，今年來，已連續6個月出現2位成長率。

3.高雄國賓飯店熄燈，將申請危老重建，國賓飯店並與大陸建設、厚生(2107)就高雄市前金區後金段土地共同開發案進行簽約，預定2024年推案。厚生與大陸建設分別向國賓購入開發基地的30％及20％，三家公司再進行合建，厚生就合建部分分回權利價值37％的房地單位。

4.貿聯-KY(3665)前3季財報出爐，第3季稅後盈餘為6.06億元，季增9.95%，創下單季歷史新高，由於電動車及數據中心客戶需求強勁，貿聯-KY預估，第4季營運可望維持第3季水準。

貿聯-KY累計前3季合併營收為205.65億元，年增26.39%，營業毛利為47.86億元，年增15.07%，合併毛利率為23.57%，年減2.29個百分點，稅後盈餘為14.67億元，年成長18.22%，每股盈餘為11.02元。

5.健和興(3003)自結前10月每股稅前盈餘為5.77元，受惠於車用及電工產品需求暢旺，健和興表示，第4季會比去年同期好，公司將努力與第3季業績相近，受到漲多獲利了結賣壓出籠影響，今天早盤股價開高後走低翻黑。

6.主管機關雖緊盯高收益債申贖情況，但由於高收益債違約率續降、資金回流以及景氣持續走揚等三大因素，法人續看好高收益債後市。

7.櫃買配合上櫃公司第3季財報公告，規劃一系列「櫃買市場業績發表會」，繼首場11月12日推出「5G應用」主題後，今（16）日推出第二場主題「IC設計」業績發表會，由大中（6435）、紘康（6457）及凌陽創新（5236）三家上櫃公司，以線上直播方式說明最新業績表現及營運展望。

8.鑑於「買房送餐」已是城飯店爭取消費者訂房、提高住房率最有效的「武器」，台北晶華酒店即日起至12月30日、再以「買房送酒」為概念推出「買6000送10000美酒全額回饋」住房專案，期望吸引「飲君子」青睞。房客以每晚6,000元的價格入住精緻客房後，晶華美酒管家會送上價值至高10,720元的美酒組合三選一。

由餐飲團隊攜手星坊酒業共同規劃出的 「晶華嚴選組」、「世界名莊巡禮組」以及「狂歡派對組」三組酒單分別囊括3、5、10瓶精選酒款，房客可以任選一組盡興暢飲，選用「晶華嚴選」組合者再贈奧地利Riedel酒杯兩只。12月29日前搭乘高鐵入住，車票還可享全台最低6折優惠。