KY股又爆雷！康控前三季每股虧20.13元

康控-KY（4943）15日公布第三季財報並召開重大訊息說明會，公司表示，為因應本季違約風險增加，及基於保守原則，依照國際財務報導準則第9號規定，決定於第三季提列預期信用損失26.3億元，康控第三季稅後虧損達27.38億元、每股虧損17.49元。

受制Q3財報大虧拖累，康控周二甫開市即跳空高掛跌停板，迄上午10：25仍僅一個跌停板價鎖死，且在跌停板門外掛賣單者，仍逾6,700張，目前也只成交476張。

康控解釋，此損失主要是因為公司與客戶之間，存有產品品質及責任歸屬等雙方認知的差距，公司除持續與客戶溝通協商外，截至目前為止仍認為有全數收取銷售款項權利，故不影響過去各期營收的認列。康控表示，將針對未來銷售活動加強與客戶溝通，並以後續結果合理的認列未來營業收入，會在最快的時間另外招開重訊，說明協商出來的方向。

此次認列金額龐大，幾乎逼近康控今年來的營收，公司表示，對於客戶、產品不方便做評論，會發生與客戶認知上的落差，主要是近兩年疫情發生以來，由於無法任意飛別國，客戶產品有問題，或是寄模具、樣品過去，均無法像過往能立即面對面溝通，客戶也無法來現場做驗證，僅透過電話、視訊等方式，無法完整解決雙方問題，也逐漸形成所謂認知上的差異。但康控強調，與客戶的關係並不會因此而改變，仍保持密切聯繫，而客戶對康控的信賴度也足夠。

康控今年前三季每股虧損達20.13元，扣除提列預期信用損失，本業仍陷虧損，公司表示，主要是原物料包括塑料、銅都大漲，但產品單價卻無法合理反應，展望後續，除了已經開始對部分產品提出漲價外，2022年握有的開發案是今年的兩倍，最糟也就在此時而已，明年狀況會好很多。