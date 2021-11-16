觀望習拜會 台股開高狹盤

美股昨夜在市場觀望拜習會、10月零售數據及零售業財報之下，四大指數均貼近平盤小跌作收，台股ADR僅聯電ADR獨紅；今早美股期指偏多，日韓股市也攜手走高。台股昨在外資續買超，加上電子、題材股強攻下，量增直接越過前高、收17634.47點，今日雖有上市櫃Q3大賺1.18兆、大摩上調我明年GDP成長率至3.8％，以及央行總裁楊金龍喊話台灣不會停滯性通膨，沒塞港、供應鏈沒問題等利多，但三大期指開盤仍隨美股小跌，11月台指期開盤下跌2點、為17662點，隨後大盤開高5.49點、為17639.96點。在市場觀望拜習會下，電子大軍續堅、金鋼等走弱，多空於高檔狹幅震盪。

主要權值股表現上，台積電（2330）開高為612元，登上5日線，矽力-KY（6415）開高在5,150元、信驊（5274）開高為2,950元、力旺（3529）開高在2,370元、大立光（3008）開平為2,105元、鴻海（2317）開高在108.5元、聯發科（2454）開平為1,025元、聯電（2303）開高在63.7元。

美股周一在市場觀望拜習會、零售業財報與10月零售數據之下，四大指數全數貼近平盤小跌作收，終場道指跌12.86點，或0.04％，收36,087.45點；那指跌7.11點，或0.04％，收15,853.85點；標普500指數跌0.05點，或0.00％，收4,682.8點；費半指數跌0.8點，或0.02％，收3,793.8點。主要個股表現，特斯拉跌1.94％、Rivian漲14.94％、蘋果漲0.0067％、Meta漲1.96％、聯合健康跌1.78％、波音漲5.49％、雪佛龍漲2.27％、NVIDIA跌1.2％、美光跌0.67％、高通漲2.16％；台積電ADR跌0.48％、日月光AD跌0.2％、聯電ADR漲0.71％、中華電信ADR跌0.25％。

台股周一受惠外資續買超，加上電子族群強攻下，順利挺進17600關，並越過前高收漲116.34點、為17634.47點，總成交值增至3764.63億元。籌碼面，外資再買超54.35億元，投信買超4.09億元，自營商賣超0.05億元，三大法人買超58.39億元。

分析師表示，台股在7月中旬創18,034點，預期第三季財報公布後，進入年底作帳行情，指數有望挑戰萬八及創新高，接續明年元月作夢行情，不過要留意在基期拉高下，明年第一季上市櫃公司業績年變動轉為年減，可能影響盤勢拉回修正。另，今日習拜會後的相關訊息，也須多加關注。

（時報資訊 李慧蘭）

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