11/16盤前掃描｜16檔星鏈概念股星光閃閃

本日重要投資情報：（1）DDR5全球大缺貨 4檔模組廠吃補；（2）元宇宙熱 記憶體、先進晶圓製程需求燙；（3）16檔績優股領軍 再攻萬八關卡；（4）外資爆買長榮航華航 連凱基哥也殺進去 。



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16檔星鏈概念股星光閃閃

SpaceX旗下低軌道衛星通訊星鏈計畫Starlink第二代家用地面接收裝置StarterKit，獲得美國聯邦通訊委員會（FCC）認證通過，台廠將進入出貨期，包括台揚（2314）等16檔概念股受此消息激勵，股價星光閃閃…閱讀全文

16檔績優股領軍 再攻萬八關卡

上市櫃公司獲利大豐收，第三季獲利創歷史新高的家數多達123家，法人近5日加碼標的，包括晶圓代工龍頭廠台積電（2330）、IC設計龍頭廠聯發科（2454）等16檔個股，後市值得期待…閱讀全文

外資爆買長榮航華航 連凱基哥也殺進去

如今正值航空貨運傳統旺季，又受惠「海轉空」供需瓶頸、美國購物旺季，長榮航、華航10月營收同繳佳績，近期亦備受外資青睞，上周分列買超前兩大個股，昨（15日）外資續買航空雙雄，其中買超長榮航30,648張、華航10,263張…閱讀全文

14檔技術、籌碼雙優 買盤挺

台股近日成交均量重返逾3,700億元水準，市場信心回籠，不乏個股技術面挺出多頭姿態。專家表示，資金為王，又挾技術面優勢者，可望與大盤齊迎新高，包括台積電（2330）、聯發科（2454）、航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）都符合條件…閱讀全文

DDR5全球大缺貨 4檔模組廠吃補

英特爾研發代號為Alder Lake的第12代Core桌機處理器已量產出貨，筆電處理器預計明年上半年推出，新平台支援新一代PCIe 5.0匯流排及DDR5記憶體，但在三大DRAM廠的DDR5產能尚未明顯放大情況下，意外造成近期DDR5模組全球大缺貨…閱讀全文

元宇宙熱 記憶體、先進晶圓製程需求燙

市調機構集邦科技表示，為建設比起網路世界更為複雜的元宇宙（Metaverse），將會需要更強大的數據運算核心、傳輸龐大數據的低延遲網路環境、以及用戶端的具備更佳顯示效果的擴增及虛擬實境（AR／VR）裝置…閱讀全文

15檔獲利季季增 行情拚上攻

上市櫃第三季獲利成績單揭曉，每股稅後盈餘（EPS）連續成長三個季度以上的共有269檔，顯現今年來掛牌企業營運動能強勁。其中，聯發科（2454）、富喬（1815）、華邦電（2344）等15檔，挾帶獲利季季增實力，獲三大法人積極加碼…閱讀全文