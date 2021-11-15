台股創近4月波段新高 外資最愛十檔出爐

台股15日收在17,634.47點，上漲116.34點，創近4個月波段新高，成交值新台幣3,764.63億元。外資買超54.35億元，主要加碼航空雙雄及金融股，買超長榮航3.06萬張最多。

台股15日在IC設計類股強勢帶動下，盤中大漲逾165點、最高來到17,683.19點，寫下波段反彈新高，終場以17,634.47點作收，上漲116.34點，電子成交比重近7成。自營商賣超0.05億元，投信買超3.6億元，外資及陸資買超54.35億元；三大法人合計買超57.9億元。

受惠於邊境解封商機，航空雙雄15日盤中拉回仍收紅，長榮航獲外資買超3.06萬張，高居榜首；華航買超逾1.02萬張，排名第4。

具備升息題材的金融股在外資買超前10名中進榜4席，玉山金、國泰金分別買超1.46萬張、1.06萬張，排第2、3名；中信金、台新金買超8,767張、5,519張，分居第7、10名。

其他獲外資大幅加碼的個股包括大同、廣達、誠美材、偉詮電，分別買超9,178張、9,047張、7,675張、6,466張。

投信同樣青睞航空股，買超長榮航9,496張最多，第2、3名為華邦電8,568張、第一金2,742張；順德、華票、統一都買超逾千張。

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