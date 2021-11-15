聯電子公司產能爆滿 這檔同名股票鎖漲停

又有散戶買錯股票了？聯電子公司聯穎光電積極投入第三類半導體製程，市場傳出今年以來產能滿載，帶動營運轉盈，不過，同名的台股連接線廠聯穎（3550）今（15日）開盤即跳空開高，一路漲停鎖死，網友在PTT股板討論，應該是「買錯多」，但也有網友質疑「剛好這麼多人買錯的機率有多高？」。

聯穎光電成立於2010年，座落於新竹科學園區，為竹科第一座6英吋砷化鎵純晶圓代工廠，有媒體報導，聯電旗下聯穎光電第3季獲利較第2季大增5倍，市場傳聯穎擬現增擴產，明年產能將可望翻倍，後市可期，不過，因聯穎光電尚未掛牌，可能有散戶將電子零組件廠聯穎科技誤認為聯穎光電，發生像之前有投資人誤將聯亞科技誤以為聯亞生技的情況。

聯穎今股價跳空亮燈漲停，即有網友在PTT留言表示，「聯穎竟然真的漲停 XD」、「買錯多，應該明天就…」、「原來是同名，難怪獲利對不起來」、「看到聯穎漲停只覺得很好笑 我記得看資料明明還沒上市」、「同名系列真的永遠玩不完XD」。

也有網友不以為然，質疑「剛好這麼多人買錯的機率有多高？還是有什麼消息？」。

聯穎今日開盤即亮燈漲停來到18.95元，成交量有2,255張，較5日均量996張、10日均量721張多出不少。

（中時新聞網 曹逸雯）